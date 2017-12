Manovra, Forza Italia presenta misure speciali per gli enti locali in pre-dissesto

ROMA - Forza Italia si dichiara "non indifferente" al grido d'allarme lanciato dagli amministratori locali che sono alla guida di un ente in pre-dissesto. Ecco perché i forzisti hanno deciso di presentare un emendamento alla legge di bilancio proprio per permettere a questi enti di ripresentare il piano di riequilibrio. "Questo non significa comprare tempo o dare più soldi", assicurano dal partito del Cav, "ma dare loro la possibilità di rimodulare il piano tenendo conto di quanto avvenuto in questi anni, ossia un taglio cospicuo ai trasferimenti e di tutti i cambiamenti intervenuti in materia di normativa contabile». Senza che questo però costituisca un alibi, "chiediamo agli amministratori di essere efficienti e di aumentare in due anni le riscossioni del 25%». A parlare è soprattutto Mara Carfagna illustrando nel corso di una conferenza, a cui hanno partecipato i parlamentari Paolo Russo, Alberto Giorgetti e Rocco Palese, gli emendamenti presentati alla legge di bilancio in materia di enti locali.

"Vogliamo proporre soluzioni"

Non si vuole limitare "alla protesta e alla denuncia" Forza Italia rispetto alla "protervia e all'incapacità" dell'amministrazione della città di Napoli, "vogliamo proporre soluzioni, soprattutto per quanto concerne la sicurezza». Occorrono - ha affermato Paolo Russo - più mezzi e più uomini, più forze dell'ordine. E' necessario aumentare di 200 unità le forze di polizia nei limiti di una spesa di 17 milioni, "per evitare che le risorse di personale vengano spostate da una parte all'altra della città, lasciando sguarnite alcune zone. Questo è quello che chiediamo nell'emendamento".

Parola d'ordine responsabilità

Al coro dei forzisti si aggiunge anche la voce di: "Noi riteniamo di avere degli obiettivi concreti, che riguardano non solo Napoli e la Città Metropolitana, ma i tanti Enti locali in pre-dissesto e in dissesto: stiamo parlando di 166 realtà in pre-dissesto e di 103 che invece lo hanno già dichiarato. Quello che vogliamo dare è un contributo costruttivo, molto serio, per aiutare gli Enti locali, responsabilizzandoli». E Alberto Giorgetti ha proseguito dicendo: "Questi due emendamenti hanno la caratteristica della responsabilità. Responsabilità istituzionale e nei confronti dei cittadini, in linea con le prerogative di Forza Italia nell'indicare risposte efficaci a esigenze reali della collettività. Responsabilità intesa, anche, come richiamo all'ordine di coloro che in questi anni hanno varato norme assolutamente inadeguate ad affrontare i problemi e le sfide degli enti locali di oggi".