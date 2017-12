Daniela Santanchè «torna a casa». Al DiariodelWeb.it: «Ecco perché scelgo Fratelli d'Italia»

TRIESTE – Daniela Santanchè «torna a casa». E’ stata lei stessa a dare l’annuncio a Trieste, al Congresso Nazionale di Fdi, accanto a Giorgia Meloni. «Sono qui perché a capo di questo movimento politico c’è una donna come Giorgia Meloni, dove potrò continuare a portare avanti il mio credo e le mie battaglie. Sono emozionata e orgogliosa».

Nessun cambio di casacca ma un ritorno a casa

Santanchè lascia Forza Italia per aderire a Fratelli d’Italia. «Nessun cambio di casacca – assicura – io resto quella di sempre. In questa ‘casa trovano’ posto i miei valori, qui c’è la famiglia dove sono nata e dalla quale un certo Gianfranco Fini mi ha allontanata, togliendo e me e a molti giovani un sogno. Un grazie a Giorgia per aver ricostruito questa ‘casa’ e per avermi permesso di tornare».

Continuano le battaglie di sempre

La sfida ora è quella di portare avanti la candidatura di Meloni a premier: «Abbiamo tutte le carte in regola per avere in Italia, per la prima volta nella storia repubblicana, un premier donna». Santanchè ha chiuso ribadendo come anche da Fdi continuerà a lottare contro l’invasione islamica e il fondamentalismo. «Tornare alla casa della madre è motivo di grande orgoglio», ha chiosato.