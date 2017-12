Rampelli: «Meloni ha il giusto equilibrio e spessore per guidare l'Italia»

TRIESTE - Per Fabio Rampelli il secondo congresso di Fratelli d'Italia che si sta svolgendo a Trieste è la «dimostrazione che il nostro partito sta crescendo, non solo nei sondaggi che ci fanno piacere ma sono teorici. Il congresso infatti è il segno di un partito pronto al confronto interno, che seleziona la sua classe dirigente e che ha una forte componente di militanti». Rampelli ha sottolineato il fatto che Giorgia Meloni «è candidata premier» e ha voluto ricordare che le divisioni che attualmente attanagliano il centrodestra siano frutto di «una legge elettorale imperfetta», dove ogni partito deve rappresentare un proprio leader candidato alla presidenza del consiglio. Rampelli ha concluso sul punto ricordando le qualità di Meloni che ha il giusto «equilibrio, il giusto ruolo e il giusto spessore» per poter «guidare l'Italia»