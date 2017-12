Furfaro (Cp) al DiariodelWeb.it: «Renzi? Alleato sì, premier no»

ROMA – Marco Furfaro (Campo progressista), sciogliamo le riserve: ci andate con il Pd, sì o no?

È tutto da vedere: stiamo facendo una battaglia politica dall'esito non scontato. So bene che, a volte, risultiamo quelli che non decidono, ma lo stiamo facendo per ottenere qualcosa. Sarebbe facile schierarsi per la campagna elettorale, o con Renzi o fuori, ma questo non porterebbe niente ai cittadini. Se la sinistra perde da vent'anni, è perché nessuno si è mai battuto per delle misure concrete, fondamentali: dare la cittadinanza a un milione di bambini, togliere il superticket a chi non lo può pagare, restituire la dignità del fine vita a coloro che oggi soffrono.

Le condizioni quindi sono: ius soli, biotestamento e superticket?

E modifiche al jobs act. L'idea che si diano segnali precisi e immediati di discontinuità. Il Pd, sul programma futuro, ha praticamente dato carta bianca. Ma non solo non ci fidiamo abbastanza: abbiamo la necessità di far vedere all'elettorato di centrosinistra che è finita una stagione e che ne inizia un'altra.

Anche l'assenza di Alfano è una condizione?

Non voglio personalizzare. Stabiliamo uno spartiacque: chi vota lo ius soli e il biotestamento è nella coalizione. Chiunque si può ravvedere, e in questi anni ne abbiamo viste di tutti i colori: oggi difendono l'articolo 18 quelli che l'hanno abolito...

Non sono un po' tante queste condizioni per un partito che, nei sondaggi, non viene neanche considerato?

Intanto nei sondaggi che abbiamo noi facciamo la differenza, perché spostiamo 3-4 punti percentuali nella coalizione. Ma non stiamo chiedendo per noi: ci stiamo tenacemente battendo per fare in modo che questo Paese non governi la destra, e forse anche per questo soffriamo nei sondaggi. Ci sono 800 mila bambini in ballo, non Marco Furfaro o Giuliano Pisapia: questo segna lo spartiacque tra l'umanità e la barbarie.

Lei viene da Sel, e con Pisapia aveva iniziato il percorso anche con l'attuale lista di Grasso. Perché poi lo schieramento si è rotto?

Per un motivo sopra ogni altro: perché noi vogliamo fare battaglia politica. Appunto, io vengo dalla storia di Sel, che ha cambiato la vita per alcuni milioni di persone. A volte non ci siamo riusciti, altre sì: se oggi la Puglia, Milano, Genova sono governate in modo molto diverso da prima è perché ci siamo messi in ballo, e con un partitino abbiamo sfidato l'egemonia chiamando a raccolta un intero popolo, non solo il nostro elettorato. La differenza è che noi non siamo dentro ai politicismi, all'idea di contarsi per far perdere qualcuno.

Bersani e D'Alema non lo stanno facendo?

Hanno un disegno preciso, che io rispetto ma non condivido.

Far perdere Renzi.

Far perdere Renzi, il giorno dopo contrattare con il Pd e magari, come ha detto D'Alema, fare anche un governo di larghe intese. Noi non vogliamo più prendere in giro gli italiani. Inoltre loro tengono insieme chi dice «Mai con il Pd» e chi «Vediamo». Io non voglio più una lista che si sfascia il giorno dopo il voto, come accadde con Tsipras e con la Sinistra arcobaleno. Dopodiché, niente è scontato: se non troveremo l'accordo con il Pd, discuteremo con tutti.

Peccato che voi potreste ritrovarvi a tenere questa linea mentre Renzi andrà da Berlusconi. Non vi spaventa?

Se ne prenderà la responsabilità. Noi saremo coerenti, saremo quelli per il salario minimo garantito, per un piano per l'ambiente, per fare in modo che il superticket non lo paghi chi non può pagarlo...

Ma non vedete questo rischio concretamente?

Noi chiediamo il voto proprio per presidiarlo.

Non vorrete il patto dal notaio, come Salvini con Berlusconi?

Io penso alla politica. Vorrei provare a dire all'elettorato che il nostro voto è quello che sposta il Pd a sinistra. Se pensassi solo che il giorno dopo non si rispetta più nulla e nessuno, dovrei smettere di fare politica. Ma il punto non è Renzi, è la gente: io ho 37 anni e negli ultimi 20 ho visto il centrodestra e il centrosinistra fare le peggiori leggi che hanno relegato la mia generazione nella precarietà.

Il punto non è Renzi: quindi ci possono stare le primarie di coalizione?

Assolutamente, dovrebbero essere un'idea per sciogliere il nodo sulla leadership. Noi abbiamo sempre detto che Renzi è il leader del Pd, ha vinto le primarie e nessuno può disconoscerlo, ma vogliamo un garante condiviso, in modo che la responsabilità della coalizione se la assuma un altro volto.

Avete delle idee sui nomi?

Se si vuole un nome condiviso, dobbiamo sceglierlo con il resto della coalizione. Non vogliamo comportarci in modo speculare a Renzi.

Però non Renzi?

Non può esserlo, perché è divisivo. È il leader del Pd, non il mio.

Prodi?

Può essere una risorsa. Ma mi lasci puntualizzare che io non ho votato né il jobs act né lo sblocca Italia, non ho intenzione di votarlo, e mi prendo la responsabilità della coerenza mia, di Pisapia e di Campo progressista. Vogliamo portare agli italiani dei segnali concreti oggi e un impegno sul futuro: questo per noi significa dare una speranza a questo Paese che non si passi dal decreto Minniti, che io contesto, a Matteo Salvini, che è ancora peggio.

Eppure l'abbozzo di programma del Pd che è uscito dalla Leopolda sono di nuovo gli 80 euro.

Quando si mettono i soldi in tasca alle persone è difficile dire di no. Credo che siano sbagliate le fondamenta del ragionamento: far passare sempre agli italiani l'idea dei bonus. Noi ci stiamo battendo per gli investimenti pubblici, e lo abbiamo messo nero su bianco nell'incontro con il Pd. La partita è complicata perché Renzi spesso esagera, ma quella è la sua linea: la coalizione è un'altra cosa. Altrimenti possiamo prendere in considerazione l'idea di andare da soli, visto che abbiamo il nostro candidato premier, o di un apparentamento tecnico. Spiace solo che noi siamo gli unici a non voler regalare quel terzo dei collegi uninominali al centrodestra. Vorrei che, su questo, il centrosinistra si mettesse d'accordo.

Renzi è di sinistra?

Non lo so. Lui viene da una storia che ha poco a che fare con la sinistra. È un personaggio molto deideologizzato, che sui diritti magari ha un afflato di sinistra, sul fronte economico e sociale non lo ha dimostrato. Quello che definisce una biografia sono le cose che fai: lui ne ha fatte effettivamente molto poche, noi siamo in campo e stiamo facendo una battaglia dura e complicata per fare cose di sinistra.

L'ultima domanda è quella del momento: Berlusconi o Di Maio?

Nessuno dei due.

Ma se si è schierato pure Scalfari!

Se fosse quella la condizione, forse per la prima volta penserei di non votare. Ma è esattamente questo lo scenario che stiamo cercando di evitare. E non credo che piaccia a nessun elettore di centrosinistra, nemmeno a quelli arrabbiati con Renzi. Le elezioni dimostrano che, quando il centrosinistra va male, il voto non va a sinistra, ma al Movimento 5 stelle o all'astensione. E allora, o tutti si prendono le responsabilità della svolta che noi stiamo chiedendo, oppure andiamo verso la sua domanda. Che sarebbe la sconfitta della sinistra.