Ius Soli: iniziativa Fdi, «In 70mila hanno detto di NO»

ROMA - Nel fine settimana i gazebo di Fratelli d’Italia hanno invaso le principali piazze italiane. Non solo sono state raccolte 70mila firme contro lo Ius Soli, ma ai partecipanti è stato anche proposto il questionario per definire le priorità del 'Movimento dei Patrioti', in vista del secondo congresso nazionale che si terrà a Trieste il 2 e 3 dicembre, dal titolo «Appello ai Patrioti». «Noi siamo in mezzo alla gente, altri si chiudono nelle stazioni ferroviarie» ha osservato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

No Ius Soli - «L’Italia a chi la ama. No Ius soli. Firma per fermarli» è stato questo l’appello lanciato da Fratelli d’Italia rivolto a quegli italiani che della cittadinanza indiscriminata ai nuovi italiani proprio non ne vogliono sapere. E l’appello è stato raccolto: decine di migliaia di persone, infatti, hanno raggiunto i gazebo presenti nella propria città per mettere la firma. L’affluenza più alta – fanno sapere da Fratelli d’Italia – è stata registrata in Campania e Sicilia, anche grazie al contestuale svolgimento dei congressi provinciali di FdI.

Non solo gazebo - Oltre a partecipare di persona ai banchetti nelle piazze, militanti e simpatizzanti hanno potuto partecipare altrettanto attivamente attraverso la rete. In molti, infatti, hanno dato le loro indicazioni online sul sito nazionale del partito www.fratelli-italia.it e sulla piattaforma www.stopiussoli.com. Quella che si è svolta nel fine settimana, è stata definita da Giorgia Meloni come «una vera e propria consultazione popolare, gratuita e aperta a tutti, per chiedere ai cittadini di dire la loro su alcuni temi di stretta attualità, come l’Europa e l’euro, la legittima difesa e l’immigrazione, i simboli identitari e l’islam, la Catalogna e il presidenzialismo». Inoltre, in vista del Congresso nazionale del 2 e 3 dicembre che si terrà a Trieste, è stata eletta anche una parte significativa dei delegati di Fratelli d’Italia.

«Noi in piazza» - Non poteva mancare una frecciata al partito che vuole a tutti i costi l’approvazione della legge sullo Ius Soli: «Mentre gli altri si sono chiusi nelle stazioni – ha dichiarato Giorgia Meloni – noi abbiamo scelto di stare come sempre in mezzo alla gente perché Fratelli d'Italia è un partito estremamente aperto alle istanze del popolo e dei cittadini. La massiccia partecipazione a questa due giorni conferma che gli italiani sono contrari allo Ius Soli, legge con la quale il Pd e il governo vogliono dare la cittadinanza automatica agli immigrati e che vogliono essere coinvolti nelle scelte della politica». Porre la fiducia sullo Ius Soli, secondo Fdi, sarebbe un atto indegno da parte di un governo illegittimo: «Se il PD vuole rendere la cittadinanza un automatismo – ha concluso Giorgia Meloni – metta lo Ius Soli come primo punto del suo programma e si faccia dare un mandato dai cittadini. Per FdI la cittadinanza non sarà mai un automatismo: deve essere voluta, meritata e celebrata».