Ostia al ballottaggio: alle 12 affluenza all'8,6%, in calo

OSTIA - Affluenza in calo a Ostia, il X Municipio di Roma, al ballottaggio per l'elezione del presidente. Alle 12 l'affluenza alle urne è stata dell'8,6%, pari a 15.968 votanti sui 185.661 aventi diritto. Al primo turno, il 5 novembre, si erano presentate alle urne alle 12 20.223 persone. Sono tornati oggi al voto i cittadini di Ostia per scegliere il nuovo presidente. Dopo un primo turno connotato da un astensionismo oltre il 60% e da un invito a recarsi alle urne espresso anche dal ministro dell'Interno Marco Minniti, che nella seduta del Comitato metropolitano per l'Ordine e della sicurezza convocato proprio a Ostia tre giorni fa ha auspicato "una larga partecipazione al voto, che sia una risposta molto chiara di isolamento dei criminali e dei violenti", oggi si vota nelle 183 sezioni allestite.

Vigilanza 24 ore su 24

La Questura ha previsto che "ogni plesso elettorale sarà vigilato 24 ore su 24 a partire dal giorno precedente le votazioni da polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. La vigilanza terminerà solo a definitiva chiusura dei seggi" e agenti in borghese affiancheranno i presidi rafforzati nelle zone più problematiche.

Di Pillo vs Picca

Le urne, che hanno aperto alle sette, chiuderanno alle 23. Al voto 185.661 cittadini, di cui 96.179 donne e 88.862 uomini. I candidati sono Giuliana Di Pillo, del Movimento5 Stelle, e Monica Picca, in corsa per il centrodestra.