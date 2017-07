Donna Assunta Almirante shock: Renzi il solo politico capace, gli altri non esistono

ROMA - Solo «Renzi è in grado di gestire la situazione». No, non sta parlando Maria Elena Boschi o il ministro Martina. A parlare è nientemeno che donna Assunta Almirante, donna simbolo della destra, vedova di Giorgio Almirante, fondatore e leader storico del Movimento Sociale Italiano. Intervistata da La Presse, Donna Assunta commenta gli ultimi fatti di cronaca e il panorama politico attuale, rispetto al quale mostra di avere le idee chiare. Sul possibile asse tra i grillini e la Lega, realizzatosi in queste ultime ore contro la legge di apologia del fascismo, la vedova di Almirante commenta senza mezzi termini: «Si tratta di gente senza polso, volubile che parla solo per farsi pubblicità. La Lega cerca solo un posto, il Movimento Cinque Stelle è inesistente: sono tutti senza scuole e senza senso. Il vuoto completo». Valutazione che la nota signora della destra sociale condivide anche nei riguardi di Giorgia Meloni: «Chi? Ma se ho detto che non esistono, come posso parlare di gente che non c'è».

Renzi l'unico capace di gestire la situazione

Di accettabile, nel panorama politico attuale, Donna Assunta Almirante vede solo Matteo Renzi: «E' l'unico in grado di gestire la situazione, tra cui quella dei migranti e i rapporti con l'Europa, anche se anche lui non ha la forza sufficiente per imporsi». A suo avviso, il leader Pd è l'unico che sui migranti potrebbe risolvere qualcosa. «E' un'invasione, qui non si tratta di aprire le porte ma i portoni. Bisogna fermarsi e capire cosa sta succedendo».

Nessun altro Almirante sulla scena

Anche sui recenti fatti di Chioggia Donna Assunta si mostra risoluta: «Ma cosa vuole commentare? Non sta succedendo nulla. Quelli di Chioggia sono sentimentalismi senza senso. Si tratta di nostalgie, di una tranquillità del passato, senza alcun pericolo. Il resto sono parole che non esistono». E al giornalista che le chiede come si sarebbe comportato suo marito Giorgio Almirante di fronte alle recenti vicende politiche, risponde: «Con serietà e ragionamento, cosa che nessuno fa più oggi. E comunque non c'è un altro Almirante sulla scena italiana, è inutile che me lo chieda».