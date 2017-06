Grillo, con Renzi è «disastro immigrazione»: 4,6 miliardi di spesa. Chieda scusa

ROMA – Per Beppe Grillo, leader del M5S non ci sono dubbi: «Renzi è politicamente responsabile del disastro immigrazione». «Con il suo governo – afferma Grillo nel suo Blog – è entrata in vigore l’operazione Triton che autorizza le navi di 15 Stati europei a pattugliare il Mar Mediterraneo. Queste navi portano i migranti SOLO in Italia. I dettagli tecnici, tra cui le modalità di sbarco di queste operazioni congiunte, sono contenuti nel piano operativo dell’operazione stessa. Purtroppo – prosegue Grillo – il documento non è pubblico. Si deve fare trasparenza. Vogliamo capire perché i migranti arrivano solo nei porti italiani, quando invece spesso il porto più sicuro è quello maltese o tunisino. Stessa modalità viene seguita dalle ONG che operano nel Mar Mediterraneo: i migranti soccorsi vengono sbarcati SOLO nel nostro Paese. Da quando Triton è entrato in vigore (il 1 novembre 2014) sono sbarcati nel nostro Paese ben 413.000 migranti».

Italia campo profughi d’Europa

«Nel 2017 (fino al 28 giugno) sono arrivati 78.756 in Italia, 8.975 in Grecia, 4.029 in Spagna – si legge ancora nel posti di Beppe Grillo – Sbarcano tutti solo in Italia. Quando dicevamo noi che il piano voluto da Renzi era insostenibile e avrebbe trasformato l’Italia nel campo profughi d’Europa ci accusavano di essere razzisti, ma i dati dicono che avevamo ragione: rispetto al 2016 quest’anno si registra il 26% in più di arrivi. Se continua così quest’anno toccheremo il record assoluto di 230.000 sbarchi. Per l’immigrazione l’Italia ha previsto 4,6 miliardi di spesa, 1 miliardo in più rispetto al 2016».

Renzi chieda scusa

Beppe Grillo chiede a Minniti che venga reso conto degli errori del Pd, e lo fa ancora dal suo Blog: «Anziché mandare lettere a Bruxelles – scrive Grillo – Minniti chieda conto degli errori che il Pd al governo ha commesso. Renzi deve chiedere scusa a milioni di cittadini esasperati dalla mancanza di risposte efficaci sul tema dell’immigrazione. Le emergenze di solito sono temporanee, Renzi le ha rese croniche.

I cittadini pagano il conto

Al Parlamento europeo il gruppo Efdd – MoVimento 5 Stelle ha presentato una interrogazione alla Commissione europea (a prima firma Laura Ferrara) nella quale si denuncia la scelta delle coste italiane come approdo finale di tutte le navi presenti nel Mar Mediterraneo – continua Grillo – Se i migranti vengono salvati da una nave che porta la bandiera di altri Stati membri, allora la domanda di asilo deve essere presentata in quegli Stati. L’Italia non può sobbarcarsi la gestione di centinaia di migliaia di richieste di asilo che nella maggior parte dei casi non riguardano il nostro Paese ma sono dirette ad altri Paesi europei. Lo abbiamo detto in ogni sede. Renzi prima e Gentiloni adesso invece hanno negoziato in Europa sempre accordi anti-italiani. Se ci avessero ascoltato non saremmo arrivati a questo punto di non ritorno. Sono i cittadini a pagarne il conto.

Rispetto delle regole

«Chiediamo il rispetto delle regole», incalza il leader M5S. «L’immigrazione – sottolinea – deve essere gestita, le leggi devono essere rispettate, così come i Trattati europei che prevedono la solidarietà fra gli Stati membri per la gestione delle emergenze. I partiti che hanno firmato accordi suicida devono andare a casa», conclude tassativo Grillo.