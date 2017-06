Immigrazione, Vozza di ‘Noi con Salvini’: «Questi animali vanno rimandati a casa loro»

PALERMO – Non usa di certo mezzi toni, Francesco Vozza del coordinamento palermitano ‘Noi con Salvini’. E lo ribadisce nella sua pagina Facebook dove ha pubblicato delle foto e un video in cui è ripresa la protesta di una ventina di migranti minorenni ospiti di una comunità. Nel video si vedono volare in strada, lanciati dai ragazzi, tutto quello che trovavano a portata di mano all’interno delle stanze in cui erano ospitati. Il motivo della violenta protesta sarebbe il divieto di festeggiare l’ultimo giorno del Ramadan. Dopo aver postato le immagini e il video su Facebook, Vozza commenta: «Ecco le immagini della violenta protesta: si vedono volare sedie, tavoli e letti dalla finestra. Se fosse passato qualcuno, potevano ammazzarlo». Gli attacchi a migranti e altri da parte di Vozza pare non siano i primi. Durante la campagna per le amministrative di Palermo, infatti, il coordinatore di ‘Noi con Salvini’ aveva pubblicato su Facebook un post in cui attaccava Md Alamin, candidato per la lista Sinistra comune e rappresentante della comunità del Bangladesh alla consulta delle culture. Qui scriveva: «Se volete riempire Palermo di clandestini, allora votate ‘sto tizio e il suo amico Orlando. Se invece volete bloccare l’invasione e avere una città libera dalla delinquenza, votate me». Asserzione da cui, tuttavia, prese le distanze anche il coordinamento regionale del suo partito. Ora, con questo ultimo post riguardante la rivolta, rincara la dose è scrive: «Questi ANIMALI vanno rimandati a casa loro!».