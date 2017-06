Martina: «La destra a trazione leghista è il nostro vero avversario». Salvini lancia la sfida a Palazzo Chigi

ROMA – Molte le reazioni e commenti per le ultime Amministrative. Tra i tanti, e l’esulto di Matteo Salvini che al grido rovazziano «Andiamo a comandare», dà lo sfratto al Governo Gentiloni. Tuttavia, il vicesegretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, commenta: «I risultati di questa tornata di voto amministrativo andranno letti con grande attenzione. Vanno riconosciute alcune gravi sconfitte che fanno male a partire da Genova e L’Aquila. Altrove invece come a Lecce, Taranto e Padova conseguiamo vittorie importanti e per nulla scontate. Da questo voto emerge chiaramente che la destra a trazione leghista è il nostro vero avversario mentre i Cinque Stelle alla prova del consenso locale falliscono».

Il ‘pensiero’ Salvini

Matteo Salvini, invece, ritiene che «Gentiloni dovrebbe passare l’ultima notte a palazzo Chigi. Il centrodestra se ha delle idee chiare vince. Dopo un dato politico come questo in un Paese normale ci sarebbe il voto. Il governo è senza alcun tipo di legittimazione popolare – lancia la sfida il leader della Lega – Gentiloni dovrebbe passare l’ultima notte a palazzo Chigi. Gli italiani hanno voglia di cambiare. Un governo del genere non ha più senso».