Meteo, attesa la nuova ondata di caldo africano: picchi fino a 40 gradi

ROMA – Non aspettiamoci niente di buono nei prossimi giorni, per quanto riguarda le temperature. Gli esperti parlano di una ondata di caldo africano, con temperature intorno ai 40 gradi centigradi, sia di giorno che, ahimè, di notte – per cui quasi impossibile trovare refrigerio. La colpa è del rinforzo dell’alta pressione sub-tropicale, che ha portato il gran caldo sull’Italia, con tassi di umidità elevati e anch’essi in aumento. Intanto è già emergenza per le temperature estreme in regioni come l’Emilia Romagna, e per la scarsità d’acqua in Toscana – favorita dalla siccità. Nei prossimi giorni, dunque, la situazione è destinata a peggiorare. Anche se in piccolo sollievo l’avevano portato i venti del Nord giunti in questi ultimi giorni, non ne potremo più godere perché l’anticiclone africano la fa da padrone sull’Europa e il Mediterraneo.

Il caldo umido si sente di più

A far boccheggiare gli italiani saranno non solo le temperature elevate, ma anche l’umidità. Il caldo umido, infatti, fa percepire un maggior calore rispetto alla temperatura in sé. E dato che l’umidità è in aumento, sentiremo un gran caldo. A poco serviranno probabilmente gli sporadici temporali che interesseranno le Alpi e i rilievi di NordEst, e le regioni del settore Nord occidentale: l’afa tornerà a primeggiare.

Le previsioni

Secondo le previsioni de iLMeteo.it, per questa fine del mese di giugno si manterranno le medesime condizioni anticicloniche. A partire da venerdì 23 e verso l’ultimo fine settimana l’anticiclone trasporterà enormi masse d’aria calda dal deserto algerino-tunisino. «Il caldo si farà rovente da Nord a Sud –spiega Antonio Sanò, fondatore del sito meteo – con punte, nelle temperature massime, fino a 38/39 gradi, in particolare sull’Emilia-Romagna e in Puglia. Possibili locali temporali sui rilievi lucani e di Nordest, più intensi nel corso di domenica 25. Sole a oltranza altrove». Il gran caldo non interessa solo l’Italia, ma anche il resto d’Europa: per esempio, nella Penisola Iberica si registrano da giorni punte di 45 gradi centigradi. Intanto Arpae e Protezione civile dell’Emilia Romagna avvertono circa l’ondata di caldo, con bollino giallo nella bassa pianura.

Per fine giugno dunque, niente sollievo. Ma in molti sperano che a luglio qualcosa cambi. Per ora, i meteorologi non si sbilanciano, e rimandano alle previsioni della prossima settimana. Staremo a vedere. Intanto vanno a ruba ventilatori e condizionatori.