Marina libica accusa: navi Ong aspettavano migranti. Aveva ragione Zuccaro?

ROMA - Dopo le controverse dichiarazioni del pm di Catania Zuccaro, si riaccendono i riflettori sui presunti contatti tra ong e trafficanti di uomini. La Marina libica, attraverso il suo portavoce, l’ammiraglio Ayob Amr Ghasem, ha infatti segnalato contatti telefonici fra imprecisate Ong da cui sembrava che queste ultime stessero aspettando barconi con circa 570 migranti, poi effettivamente bloccati dalla Guardia costiera libica e riportati indietro. Lo ha rivelato l’Ansa che ha citato una nota del portavoce della Marina libica.

Il caso

Il protavoce Ghasem ha sostenuto che chiamate wireless sono state rilevate, una mezz'ora prima dell’individuazione dei barconi, tra organizzazioni internazionali non governative che sostenevano di voler salvare i migranti illegali in prossimità delle acque territoriali libiche. E ha osservato: «Sembrava che queste Ong aspettassero i barconi per abbordarli. Le Guardie costiere hanno preso contatto con queste Ong e hanno chiesto loro di lasciare le acque territoriali libiche». In proposito, il sostituto procuratore a Trapani, Andrea Tarondo ha specificato: «Noi già stiamo indagando su fatti analoghi, sul caso specifico non ho elementi». L'episodio si aggiunge alla testimonianza dell’ex procuratore capo facente funzioni a Trapani Ambrogio Cartosio, affidata nei giorni scorsi alla commissione Difesa del Senato, sull’avvio di indagini «sull'ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che coinvolgono non le Ong come tali ma persone fisiche appartenenti alle Ong».

Salvini: Marina libica meglio del Pd

Naturalmente, non si sono fatti attendere i commenti della politica. In prima linea Matteo Salvini, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: «Applausi alla Marina Militare libica che respinge le navi delle ONG pro-invasione e riporta a terra più di 500 clandestini. Meglio i Libici dei Pdioti». La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha invece osservato: «La Marina libica accusa: le Ong al largo delle coste della Libia sembrava stessero aspettando i barconi con circa 570 migranti bloccati ieri. Basta ombre: il Governo si scusi col Procuratore di Catania che per primo ha avuto il coraggio di denunciare i comportamenti sospetti di alcune Ong. L'Italia non si renda complice della tratta degli schiavi del terzo millennio. #iostoconZuccaro #blocconavalesubito».