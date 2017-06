Immigrati, nuovo record di illegali in Italia. Al primo posto la Lombardia

ROMA - Proseguono gli sbarchi di migranti in Italia. La nave Vos Hestia di Save the Children ha attraccato ieri al molo di Trapani con a bordo 150 profughi (84 uomini, 41 donne e 25 minori) e 4 salme. A terra sono stati soccorsi dai volontari della Croce Rossa. A bordo c'era anche una bimba di 15 mesi che ha perso la madre in viaggio. È stata trasferita in hotspot dai volontari della Croce Rossa. A Santa Maria di Leuca (Lecce) sono invece sbarcati da soli 83 migranti dalla Siria. Anche qui i volontari della Croce Rossa si sono attivati per una prima assistenza.

2017 peggio del 2016

Ma non sono episodi isolati: tutt'altro. Perché, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno, dal primo gennaio al 26 maggio sono sbarcati nei porti italiani 54.395 migranti illegali provenienti dalla Libia e soccorsi in mare da navi civili e militari. Un numero molto consistente, visto che si tratta del 34,35% in più dello stesso periodo del 2016, quando la cifra si assestò a 40.488. Record anche per i minori stranieri non accompagnati: dal primo gennaio al 19 maggio di quest’anno sono stati 6.242.

Record di clandestini alla Lombardia, primo Paese di provenienza Nigeria

Attualmente, la regione che accoglie più immigrati illegali è la Lombardia (13%) seguita da Lazio (9%), Campania (9%), Piemonte (8%), Veneto (8%), Emilia Romagna (7%), Toscana (7%), Puglia (7%) e Sicilia (7%). I Paesi di provenienza (nessuno dei quali risulta sconvolto da conflitti) sulla base di quanto dichiarato al momento dell’arrivo, sono nell’ordine Nigeria (7.060), Bangladesh (6.033), Guinea (4.992), Costa D’Avorio (4.667), Gambia (3.422), Senegal (3.296), Marocco (3.111), Mali (2.859), Pakistan (1.709) e Sudan (1.680).