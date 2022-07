Laurea online: quali sono i vantaggi di studiare a distanza e cosa tenere in considerazione

I corsi di laurea online sono una scelta perfetta per coloro i quali vogliono conseguire un titolo di studio ma al tempo stesso lavorare. Inoltre, sono adatti a chi ha diversi impegni oppure deve gestire la famiglia. Le università telematiche, infatti, consentono di seguire le lezioni in qualsiasi momento della giornata, semplicemente avvalendosi di un dispositivo elettronico e una connessione ad internet.

Perché iscriversi ad un ateneo telematico?

I motivi che possono spingere una persona ad iscriversi ad un corso di laurea online sono davvero tantissimi. Questo perché conseguire una laurea online ha diversi vantaggi, come ad esempio:

accesso libero: i corsi di laurea offerti dagli atenei online, in genere, sono aperti a tutti. Ciò significa che non è previsto un test di ingresso, ed i posti sono illimitati.

in genere, negli atenei fisici tradizionali, le iscrizioni sono consentite solo quando si aprono delle apposite finestre temporali, prima dell’inizio dell’anno accademico. Al contrario, è possibile iscriversi ad un corso di in qualsiasi momento, con un conseguente risparmio di tempo. Gestire al meglio il proprio tempo: i corsi di laurea online vengono erogati in modalità e-learning. Ciò significa che basta accedere alla piattaforma con le proprie credenziali in qualsiasi momento per vedere le videolezioni registrate e consultare il materiale messo a disposizione dai docenti. Questo aspetto è fondamentale per chi ha molti impegni oppure per chi lavora. Grazie alle università telematiche, infatti, è possibile studiare e lavorare senza dover rinunciare all’uno o all’altro.

la maggior parte degli atenei online offre anche un servizio di tutor per gli studenti. Si tratta di uno studente esperto, di un tecnico o altro soggetto incaricato di supportare gli allievi nella gestione del percorso formativo, in particolare per le incombenze burocratiche. Appelli mensili: le università online mettono a disposizione di tutti gli studenti degli appelli per sostenere gli esami ogni mese (o quasi), così da permettere a tutti di gestire al meglio lo studio. Questo è un aspetto da non sottovalutare, specie se si hanno molti impegni, poiché permette agli studenti di gestire lo studio al meglio.

Infine, occorre precisare un aspetto importante. In molti pensano, erroneamente, che la laurea conseguita presso un’università telematica non abbia il medesimo valore di una laurea conseguita presso un’università pubblica. Questo non è assolutamente vero. Oggigiorno le università telematiche sono sostanzialmente parificate rispetto a quelle tradizionali. Di conseguenza, la laurea online ha il medesimo valore legale.

Come trovare la migliore università online

Fino a qualche anno fa le università telematiche erano pochissime. Oggigiorno, invece, il loro numero è decisamente aumentato e questo potrebbe rendere difficile la scelta su quale puntare. Ebbene, per non commettere errori, è fondamentale considerare qualche aspetto prima di immatricolarsi. In primis, è importante considerare quali corsi di laurea sono presenti nella singola facoltà. Ancora, un altro aspetto importante è l’opinione degli studenti. Prima di iscriversi, infatti, potrebbe essere utile leggere le recensioni oppure chiedere informazioni a chi ha già frequentato quell’università, in modo da farsi un’idea più precisa.