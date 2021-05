Su HYPE disponibili anche i bonifici periodici

Continua ad arricchirsi la gamma di servizi offerti da HYPE per accompagnare i propri clienti - oggi oltre 1 milione e 400 mila - nella gestione quotidiana del denaro: sono ora disponibili sull’app anche i bonifici periodici, una funzionalità utile per programmare i pagamenti ricorrenti scegliendo, con la massima libertà, frequenza e data di accredito sul conto del beneficiario.

Tutte le spese che ricorrono puntuali ogni mese, come ad esempio l'affitto di casa, o quelle più sporadiche ma comunque importanti, come l’assicurazione annuale di auto o casa, non saranno più un pensiero per i clienti HYPE che, pianificando una volta per tutte il pagamento, saranno certi di rispettare le scadenze. HYPE si conferma ancora una volta attenta ai bisogni degli utenti, da quelli più semplici a quelli più complessi, e capace di fornire soluzioni concrete.

Un nuovo servizio

La nuova funzione è disponibile, gratuitamente, per i conti Next e Premium. Per impostare un bonifico periodico occorrono pochi e semplici passaggi: è sufficiente accedere alla sezione «Bonifici» dell’app, indicare un beneficiario con IBAN italiano e la prima data in cui il pagamento dovrà essere accreditato; quelli successivi saranno calcolati automaticamente sulla base frequenza indicata, che può essere su base mensile, bimensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale (al netto di cambiamenti dovuti a giorni festivi, che portano alla posticipazione dell’accredito). Qualora il saldo disponibile sul conto non fosse sufficiente per eseguire l’operazione, il cliente sarà immediatamente avvisato tramite email e notifica push via app.