Rendering in tempo reale 3.0 con Enscape: simulazioni architettoniche e di interior design ancora più intuitive

Enscape, uno dei principali fornitori di software di rendering 3D real time e visualizzazione per architetti e interior designer, ha rilasciato il nuovo aggiornamento software. Grazie a una user interface completamente ridisegnata, Enscape 3.0 è ancora più intuitivo e semplice da usare. I designer possono creare facilmente rendering altamente realistici in pochi passaggi.

Enscape permette di ottenere fin da subito la visualizzazione durante la fase di progettazione. Ciò che rende Enscape un software unico è il principio SSOT (single source of truth): l’utente, che sia architetto, progettista o designer d'interni, disegna con il proprio software di progettazione e il plug-in Enscape 3.0 genera la visualizzazione direttamente con un solo clic, senza passaggi intermedi come esportazione e importazione di vari formati di file. Tutte le modifiche apportate sul disegno appariranno simultaneamente nel rendering, riducendo così i tempi di progettazione.

«Enscape rende il processo di progettazione altamente dinamico. Usando questo tool la creatività passa in primo piano, è possibile prendere decisioni più rapidamente, e questo genera vantaggi anche per il cliente che può vedere il risultato finale immediatamente», afferma entusiasta Steve Nonis, direttore di Turner Fleischer Architects.

Christian Lang, CEO e Global Operation Manager di Enscape, commenta: «Far si che l'edificio e l’entourage, compresi gli arredi, siano il più fedele possibile prima che il tutto sia trasformato in realtà: questo è ciò che Enscape 3.0 rende possibile. I nostri clienti in tutto il mondo sono estremamente colpiti dall'uso semplice e intuitivo. Con Enscape, architetti e designer possono incorporare le visualizzazioni architettoniche nel loro processo di creazione e quindi ottimizzare la progettazione».

Mate Csocsics, BIM Manager di Kohlbecker Gesamtplan GmbH, afferma: «Enscape ci offre il rapporto ideale tra tempo investito, costi, qualità e valore ». Questo perché Enscape non è l’ennesimo strumento di progettazione, ma un tool unico che tramite plug-in semplifica il flusso di lavoro fin dal primo progetto. Christian Lang concludendo «Se studi di architettura come Renzo Piano Building Workshop, Arup e Foster & Partners utilizzano il rendering di Enscape, un motivo ci sarà»

Molto più di un tool di progettazione

Enscape è un'interazione perfetta tra modello 3D, funzioni, informazioni memorizzate dal BIM e simulazione. Nella modalità BIM, le informazioni relative, memorizzate dal modello CAD, come proprietà dei prodotti, dimensioni o prezzi, vengono riportate anche nel rendering. Durante la presentazione del progetto al cliente è possibile qualunque modifica e analisi aggiuntiva in tempo reale, cosa che non è possibile con altri software di rendering.

Enscape può anche visualizzare viste ortografiche 2D come planimetrie, sezioni trasversali e prospetti direttamente accanto alla visualizzazione 3D. Per i clienti e i costruttori, questa funzione è un grande aiuto nella comunicazione degli intenti progettuali.

Una caratteristica di particolare interesse per gli interior designer è la libreria con una vasta gamma di asset, dove è possibile memorizzarne dei propri personalizzati.

Le nuove caratteristiche di Enscape 3.0 includono:

Interfaccia utente migliorata e più intuitiva. La nuova interfaccia utente guida l’utilizzatore attraverso le funzioni in modo semplice

Asset locali: libreria costantemente aggiornata con l’aggiunta di asset da ogni parte del mondo, come alberi, erba, mobili, ecc…

Gestione degli upload: con maggiore capacità di condivisione, gestione e organizzazione degli upload

Rendering in batch per Vectorworks: ora è possibile renderizzare interi gruppi di immagini contemporaneamente risparmiando moltissimo tempo

Rendering delle superfici riflettenti altamente realistico

Compatibilità

Il plug-in Enscape 3.0 è compatibile con i programmi CAD Autodesk Revit, Rhino, ArchiCAD, Vectorworks e SketchUp. I costi di licenza contenuti e la facilità d'uso rendono Enscape adatto sia ai piccoli e grandi studi di architettura.