Windows 11 arriverà il 5 ottobre

Il gigante dei sistemi operativi Microsoft ha confermato che Windows 11 sarà disponibile sui nuovi PC e come aggiornamento gratuito per i suoi clienti a partire dal 5 ottobre. I produttori di PC di solito pianificano nuovi modelli in base agli aggiornamenti di Windows ed ora potranno commercializzare i loro computer come «pronti per Windows 11» in anticipo.

Windows 11 è stato presentato in anteprima a giugno, è il più grande aggiornamento del sistema operativo di punta di Microsoft da anni. Windows 11 ha un aspetto moderno, con angoli arrotondati e icone delle app visualizzate al centro della barra delle applicazioni. I nuovi suoni sono progettati per essere meno stridenti.

Microsoft ha ridisegnato il menu Start, l'app store e l'app Impostazioni ed è più facile organizzare più finestre dell'app sullo schermo. Inoltre le app Android saranno disponibili, tramite l'Appstore di Amazon.

Microsoft ha confermato che Windows 11 potrà essere installato sui vecchi PC utilizzando le immagini ISO. Tuttavia, questo metodo non è ufficialmente supportato. Gli utenti vedranno più spesso il famigerato BSOD (Blue Screen Of Death). Inoltre, l'azienda di Redmond potrebbe impedire il download delle patch da Windows Update. Per avere un computer aggiornato sarà necessario scaricare gli aggiornamenti manualmente e creare una nuova immagine ISO.

Microsoft ricorda che Windows 10 rimane un'ottima scelta per i computer non compatibili. Il supporto per il «vecchio» sistema operativo continuerà fino al 14 ottobre 2025.