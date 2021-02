Samsung: esperienza d'acquisto e brand experience personalizzate con i nuovi servizi

Samsung Electronics, azienda che si distingue da sempre per il grande spirito di innovazione, la continua ricerca e sviluppo di nuove e avanguardistiche soluzioni, e che è da sempre molto vicina ai consumatori, introduce sul proprio sito Samsung.com alcuni innovativi servizi che portano direttamente a casa degli utenti un’ulteriore consulenza a livello digitale per supportarli nella ricerca della migliore soluzione per le proprie esigenze.

Grazie al tour virtuale della Samsung Smart Home, lo showroom tecnologico presente all’interno dell’headquarter milanese dell’azienda, live demo personalizzate e masterclass tematiche, i consumatori hanno ora la possibilità di farsi ispirare dalle innovazioni del brand e approfondire le diverse caratteristiche, funzionalità e potenzialità dei prodotti, anche attraverso i consigli personalizzati dei consulenti Samsung.

Personalizzazione dell'esperienza di pre-vendita online

«La personalizzazione dell’esperienza di pre-vendita online rappresenta un criterio di scelta fondamentale da parte del consumatore, oggi alla ricerca di momenti di consulenza sempre più tailor-made per modalità, tempi e interazione, ed è un asset imprescindibile per i brand che vogliono entrare in relazione con gli utenti nei propri canali di vendita online, in un contesto come quello che stiamo vivendo che ha visto una forte accelerazione del processo di digitalizzazione», commenta Massimo Bullo, Head of Digital Transformation di Samsung Electronics Italia. «La relazione personalizzata, insieme all’immediatezza e all’accessibilità ai nostri prodotti e alle nostre innovazioni, è alla base dei servizi che oggi Samsung.com è in grado di offrire ai consumatori per ingaggiarli, coinvolgerli e centrare l'obiettivo della loro massima soddisfazione nell'esperienza pre-acquisto».

A partire da dicembre 2020, la Smart Home Samsung è diventata un luogo digitale, accogliendo online tutti i visitatori che desiderano esplorare l’innovazione del brand. Grazie ad un Virtual Tour, infatti, gli utenti appassionati di tecnologia hanno la possibilità di visitare lo showroom e i diversi ambienti che lo compongono, scoprendo tutti i dettagli dei prodotti esposti grazie ai link interattivi e ai video condivisi. Il Virtual Tour della Smart Home è disponibile al seguente link.

Per chi volesse saperne di più, attraverso il servizio Live Demo, è, invece, possibile programmare una videochiamata sulla piattaforma Zoom, per visitare virtualmente la Smart Home e lasciarsi guidare alla scoperta delle tecnologie della casa connessa dai consulenti Samsung: un’esperienza personalizzata adatta ai consumatori più curiosi ed esigenti. Ogni tour prevede 45 minuti di consulenza 1to1, con un focus sui diversi prodotti presenti in Smart Home, tra cui i televisori QLED 8k e The Sero, le lavatrici Ai Control e i frigoriferi Family hub. Non mancano, inoltre, le soluzioni mobile e smartphone top di gamma, per portare l’esperienza Samsung sempre con sé.

Tutte le informazioni su come prenotarsi sono disponibili al seguente link.

Contestualmente al lancio del nuovo Galaxy S21, è stata introdotta una nuova tipologia di servizio, che rende fruibile agli utenti le consulenze degli esperti Samsung: le Masterclass. Si tratta di veri e propri training online condotti da un esperto Samsung per scoprire tutte le peculiarità e le caratteristiche del nuovo Galaxy S21 per utilizzarlo al meglio nelle attività quotidiane. I pratici slot da 30 minuti accessibili a un numero massimo di 30 partecipanti per sessione si configurano come «pillole» informative, efficaci e pensate per i consumatori che desiderano trarre il meglio dalla propria esperienza d’acquisto. E’ possibile prenotare la masterclass al seguente link.