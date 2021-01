Better Normal For All: Samsung presenta al CES le innovazioni 2021 per un futuro migliore

Samsung Electronics ha presentato la propria visione di un futuro migliore in occasione dell’edizione 2021 del Consumer Electronics Show (CES) e ha annunciato le novità di prodotto durante una conferenza stampa virtuale. L’azienda prosegue il suo percorso di innovazione attraverso lo sviluppo di soluzioni flessibili, connesse e intelligenti che utilizzano l’Intelligenza Artificiale per comprendere il contesto circostante e rendere le azioni quotidiane di ogni utente più semplici e fluide.

«Il nostro mondo oggi appare diverso e molte persone si trovano di fronte a una nuova realtà in cui, per esempio, la propria casa ha assunto un ruolo più importante e significativo. L’innovazione Samsung è sviluppata per offrire esperienze sempre più customizzate e intuitive, che esprimano la personalità di ognuno, e stiamo per questo lavorando con massimo impegno all’introduzione di tecnologie di ultima generazione, utilizzando l'Intelligenza Artificiale come elemento abilitante di un futuro migliore» commenta Sebastian Seung, President and Head of Samsung Research, l'hub avanzato di R&D di Samsung Electronics che guida lo sviluppo delle future tecnologie, ottimizzando gli sforzi dell'azienda per migliorare l'esperienza tecnologica in ogni casa.

Esperienze d’uso altamente personalizzabili

Nell’ultimo anno le persone hanno trascorso più tempo in casa e questo ha trasformato le soluzioni tecnologiche in una vera e propria necessità: ci siamo affidati alla tecnologia, che ha reso la nostra vita più semplice, grazie a soluzioni connesse. I televisori sono diventati fondamentali per l’intrattenimento e per il fitness, i Chromebook strumenti essenziali per la didattica a distanza, i frigoriferi intelligenti ci hanno aiutato a fare la spesa online e gli smartphone si sono confermati indispensabili.

Il costante investimento di Samsung in un’innovazione in linea con gli stili di vita emergenti e in continua evoluzione, ha permesso all’azienda di stare al passo con i veloci cambiamenti dell’ultimo anno. Le innovazioni chiave presentate al CES 2021 includono:

Samsung Bespoke 4 Porte Flex: l’ultima versione dei frigoriferi Bespoke è caratterizzata da pannelli modulari e da una selezione di colori e materiali che permettono di scegliere l’estetica del proprio frigorifero. Il modello 4 Porte, disponibile in Italia da metà anno, include un nuovo Beverage Center™ che permette di accedere allo speciale dispenser di acqua filtrata e alla caraffa integrata. Il modello 4 Porte di Bespoke è anche dotato di un Dual Ice-Maker per la creazione sia dei classici cubetti di ghiaccio che dei nuovi Ice Bites™ di dimensioni minori, adatti a rinfrescare più velocemente le bevande.

MicroLED da 110 pollici : il nuovo schermo TV dotato di LED inorganici auto-illuminanti di dimensioni micrometriche con un design Infinity Screen sottile e quasi senza cornice, che si integra perfettamente nello spazio abitativo. Il risultato è un'esperienza visiva straordinariamente coinvolgente con una qualità dell'immagine sbalorditiva. Il TV MicroLED da 110 pollici permette anche di utilizzare la funzione 4Vue (Quad View), un'opzione di visualizzazione a quattro vie, per seguire più contenuti contemporaneamente o riprodurre in streaming un tutorial mentre si gioca a un videogioco. MicroLED sarà lanciato a livello globale a partire da questa primavera.

Lifestyle TV : la gamma di TV lifestyle all'avanguardia di Samsung include The Serif, The Frame, The Sero e The Terrace, una TV per esterni QLED 4K lanciata di recente, oltre a The Premiere, un proiettore laser 4K di qualità cinematografica.

SmartThings Cooking: un nuovo servizio da Samsung SmartThings che è progettato per rendere l'esperienza più fluida in cucina. Un Meal Planner automatico che si appoggia all'Intelligenza Artificiale della piattaforma Whisk suggerisce i piatti per l'intera settimana, crea liste della spesa con gli ingredienti necessari a prepararli e si connette ai negozi online per fare acquisti direttamente dal frigorifero Family Hub™ o da smartphone. Le ricette possono essere inviate direttamente o sincronizzate con gli altri elettrodomestici connessi della cucina, per minimizzare eventuali errori ai fornelli.

Samsung Health Smart Trainer sui TV Samsung 2021: Samsung Health trasforma la casa in una palestra personale e il nuovo Smart Trainer permette di tracciare e analizzare la propria postura durante l'allenamento, come un vero personal trainer. Durante e dopo l'allenamento, Smart Trainer fornisce indicazioni sulla forma fisica, aiutando a contare le ripetizioni e a stimare le calorie bruciate. Grazie all'allenamento video interattivo, gestibile con l'assistente vocale Bixby, Samsung Health Smart Trainer migliora e personalizza l'esperienza fitness tra le mura domestiche.

Intelligenza Artificiale e robot nella vita quotidiana

Samsung è da sempre pioniera dell’innovazione in ambito IA e robotica, con sette centri di ricerca dedicati. Integrando l’IA nei propri prodotti, Samsung sta creando nuove abitudini domestiche - dalle lavatrici che ottimizzano l’uso di acqua, detergenti e cicli di lavaggio, a TV con un Processore Quantum AI in grado di convertire contenuti HD in una sbalorditiva risoluzione 8K.

Le principali tecnologie presentate durante la conferenza stampa di Samsung in questo campo includono:

JetBot 90 AI+ : in arrivo in Italia da metà anno, questo nuovo aspirapolvere utilizza una tecnologia di riconoscimento degli oggetti per identificare e classificare gli oggetti che incontra sul suo cammino e per scegliere il miglior percorso. I sensori LiDAR e 3D consentono a JetBot 90 AI+ di evitare cavi e piccoli oggetti, mentre pulisce gli angoli più irraggiungibili della casa. JetBot90 AI+ è dotato anche di una telecamera ed è perfettamente integrato con l’app SmartThings, una mano in più nel monitorare la sicurezza della propria casa.

Samsung Bot™ Care : la più recente innovazione nella crescente gamma di robot Samsung. Samsung Bot™ Care utilizza l'IA per riconoscere e rispondere ai comportamenti delle persone, agendo come un vero e proprio assistente robot. Sarà capace di imparare orari, impegni e abitudini per inviare messaggi di remind e aiutare le persone nell'organizzazione della propria vita quotidiana e delle giornate più impegnative.

Samsung Bot™ Handy: Attualmente in fase di sviluppo, Samsung Bot™ Handy si baserà su una tecnologia di IA avanzata per riconoscere e afferrare oggetti di diverse misure, forme e pesi, agendo come una vera e propria estensione dell'utente e aiutandolo nelle faccende domestiche. Samsung Bot™ Handy sarà in grado di riconoscere i materiali di cui sono fatti i vari oggetti, applicando quindi la giusta pressione nell'afferrare e muovere gli oggetti che si trovano in casa, aiutando a sistemare stanze in disordine o a sparecchiare dopo un pasto.

Guardando al futuro, Samsung sta sviluppando ulteriori applicazioni concrete di tecnologia di IA: sta continuando a lavorare al proprio Samsung Bot™ Retail, che guiderà gli utenti in ambito retail, e GEMS, l’esoscheletro che aiuta negli spostamenti i pazienti con mobilità ridotta. Queste innovazioni permettono alla robotica di coesistere con le persone, con lo scopo di migliorarne le vite, adattandosi a una varietà di stili di vita e necessità complesse.

Tecnologia per un futuro migliore

Samsung ha chiuso la conferenza stampa del CES 2021 condividendo la sua visione su come la tecnologia potrà guidare il progresso e creare un futuro migliore per tutti. Samsung ritiene che non esista un'unica soluzione onnicomprensiva: un futuro sostenibile richiede infatti investimenti ad ampio spettro, ed è per questo che l’azienda si concentra su tre aree chiave, destinate a trarre il massimo vantaggio dall'innovazione tecnologica: sostenibilità, educazione digitale e accessibilità.

«In Samsung, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per costruire un futuro migliore e più sostenibile. Focalizzandoci sull'ambiente, sulle persone e sulla società, continueremo a fornire ai nostri consumatori strumenti e tecnologie affidabili per affrontare le sfide di oggi e per costruire un futuro migliore per tutti» ha affermato Sandeep Rana, Senior Manager, Environmental Sustainability Specialist di Samsung.

Per contribuire all'economia circolare, Samsung sta sviluppando programmi e soluzioni di packaging che guardino all’intero ciclo di vita del prodotto in chiave sostenibile:

Galaxy Upcycling at Home : durante l'evento, Samsung ha annunciato un aggiornamento del suo programma Galaxy Upcycling, chiamato Galaxy Upcycling at Home. Il nuovo programma reinventa il ciclo di vita di un vecchio telefono Galaxy e offre ai consumatori la possibilità di riutilizzarlo per creare una varietà di utili dispositivi IoT.

TV Eco Packaging: Samsung ha inoltre annunciato che il suo eco-packaging si espanderà a QLED, TV UHD, monitor e prodotti audio nel 2021. Come parte di un impegno di lungo periodo per la tutela dell'ambiente, Samsung sta creando prodotti e soluzioni che facciano della sostenibilità il proprio core business. Il nuovo telecomando a celle solari, ad esempio, è realizzato in parte con plastica riciclata e può essere ricaricato tramite la luce solare o di casa, riducendo l'uso e lo smaltimento della batterie.

Samsung crede che le nuove generazioni giochino ruolo fondamentale nella costruzione di un futuro sostenibile, e per questo dà priorità all'educazione digitale con Samsung Solve for Tomorrow, un programma che incoraggia i giovani a utilizzare in modo creativo la tecnologia per risolvere le sfide poste dalle proprie comunità, e Samsung Innovation Campus, che aiuta gli studenti a sviluppare tecniche e abilità da applicare nel mondo del lavoro.

Samsung ha inoltre sottolineato, l’impegno nel rendere più inclusivi ed accessibili i propri prodotti. Per esempio, l'applicazione SeeColors è progettata per aiutare le persone affette da deficit di visione dei colori (CVD) a regolare le impostazioni sui televisori QLED 2021 per una migliore esperienza visiva, mentre la funzione di zoom della lingua dei segni sui TV garantisce che tutti possano godere di una tecnologia all'avanguardia in modo semplice.

Comprendendo quanto possa essere difficile mantenere il giusto equilibrio tra vita digitale e analogica, Samsung ha infine presentato la funzione Digital Wellbeing, che aiuta le persone ad avere il controllo del proprio tempo durante l’utilizzo dei dispositivi digitali, per massimizzarne l’impatto positivo sulla propria vita.