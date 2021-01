Formazione online: i migliori laboratori

Webinar, corsi live, laboratori pratici e workshop d’autore online: è il momento giusto per dedicarsi al lifelong learning, ovvero alla formazione continua. Il tempo trascorso al pc può essere un’occasione preziosa per aggiornare le proprie competenze e per rendersi più competitivi sul mercato del lavoro. Ma anche per coltivare le proprie passioni e per sviluppare la creatività con l’aiuto degli esperti. Ecco i migliori laboratori professionalizzanti da seguire a casa (e, prossimamente, in presenza).

I corsi di fotografia e di comunicazione

Creare contenuti originali è un’arte. Dai corsi di scrittura creativa alle lezioni di fotografia online, sono tante le idee formative per arricchire il curriculum e tenere viva l’ispirazione. Fra i laboratori proposti da Feltrinelli Education c’è, ad esempio, quello dedicato alla progettazione di narrazioni multimediali: il workshop - curato da nomi importanti nel campo dell’arte e della fotografia - spiega come far dialogare testi, immagini e video e adattare i diversi linguaggi alle esigenze del web: acquista subito il tuo posto in primo banco! Gli appassionati di fotografia, inoltre, possono accedere a laboratori tematici dedicati al ritratto e allo still life. Senza tralasciare i laboratori dedicati alle tecniche del public speaking: saper parlare in pubblico è una competenza fondamentale in tutti gli ambiti, non solo per gli addetti alle vendite, ma anche per chi cerca lavoro o vuole presentare i progetti ai potenziali clienti in modo convincente. Non è mai troppo tardi per imparare a promuovere il proprio talento!

Corsi di crescita personale e workshop per le aziende

Sono molte le persone che, in questo momento, sentono l’esigenza di ripensare il proprio percorso professionale (o esistenziale). Per vivere il cambiamento in modo più sereno, ci sono corsi di crescita personale che aiutano a rivedere i propri schemi mentali. Insegnanti ed educatori - genitori compresi - possono seguire laboratori che aiutano a migliorare l’interazione con gli allievi - o con i figli - e a ripensare la didattica, grazie al game based learning e altri approcci innovativi. Da non perdere - per gli addetti ai lavori e non solo - i laboratori dedicati all’economia e alla gestione d'impresa: i laboratori Feltrinelli Education approfondiscono i temi dell’innovazione, del digital change, del marketing e dello sviluppo sostenibile, in collaborazione con importanti centri di ricerca internazionali ed esperti di altro profilo. Per chi ha voglia di tornare sui banchi, i prossimi mesi si preannunciano ricchi di spunti per ritrovare la motivazione e ripartire con slancio.