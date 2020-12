Elettronica e elettrodomestici con sconti 70% su Onlinestore, le promozioni di Natale

Migliaia di prodotti, marchi prestigiosi e tante offerte imbattibili sono alla base del successo di Onlinestore, l’e-commerce di elettronica di consumo che ogni mese conquista la fiducia di 20.000 nuovi clienti. Merito di un ricco catalogo che combina qualità e convenienza, spaziando dagli elettrodomestici al tempo libero, fino ad elettronica e brico.

L’offerta si è recentemente ampliata con l’introduzione della sezione pneumatici, con sconti fino al 50% su una vasta gamma di gomme delle migliori marche, tra cui Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental e Pirelli. E oggi si estende ulteriormente con una selezione di decorazioni natalizie.

E per celebrare i giorni di festa più magici dell’anno arrivano sconti eccezionali. Onlinestore ha infatti deciso di festeggiare il Natale con due promozioni. Dal 26 novembre al 31 dicembre c’è Fuori Tutto con sconti fino al 70%. Mentre gli «sconti fuori di testa» della promozione Follie di Natale sono attivi dal 3 al 20 dicembre.

Le principali categorie che articolano l’offerta sono 11: Grandi elettrodomestici, Elettronica, Piccoli elettrodomestici, Beauty e Salute, Hi-tech, Brico, Giardino e BBQ, Infanzia, Auto e Moto, Tempo libero e Arredo.

Nell’ambito dei grandi elettrodomestici per cucina ci sono, ad esempio, forni da incasso, elettrici e microonde da incasso. In questo caso tra i marchi figurano Smeg, Candy, Franke, Sharp, Whirlpool, Aeg.

Passando in rassegna i piccoli elettrodomestici invece troviamo barbecue elettrici, friggitrici, robot da cucina, macchine per la pasta, la scopa elettrica Dyson v11 e tanti modelli di aspirapolvere. La sezione Hi-Tech raccoglie il meglio di pc, laptop, smartphone, tablet e smartwatch con prodotti Apple, Samsung, Huawei e Asus. Un click su Elettronica e vengono presentati Smart TV, TV 8K, televisori OLED e TV QLED e LED. E poi soundbar, lettori Blu-ray e 4K, videoproiettori e cuffie a prezzi mai visti.

La preparazione dello staff supporta il cliente in ogni fase dell’acquisto, tre i canali di contatto: telefono, e-mail e form per richiesta di ticket. Per gli interrogativi più comuni ci sono anche le schede informative delle pagine FAQ e Assistenza clienti.

Le transazioni avvengono solo con metodi sicuri (bonifico bancario, carta di credito, Paypal, Amazon Pay) e sono disponibili opzioni di rimborso rateale. La spedizione è veloce e gratuita per molti prodotti. Inoltre per i grandi elettrodomestici sono forniti servizi specializzati di consegna, installazione e ritiro dell’usato.

A tutti gli articoli in vendita su www.onlinestore.it si applica la garanzia ufficiale di 2 anni. Per una maggiore tutela del cliente lo store propone un’ulteriore copertura: Onlinestore Protection.