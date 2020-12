Internet veloce e Apple: un’accoppiata vincente grazie alle offerte di Vodafone

Il Natale è sempre più vicino, un momento dell’anno magico dove si va alla ricerca del regalo perfetto da mettere sotto l’albero per amici, parenti e persone care. C’è chi da mesi pensa a cosa comprare e non vede l’ora di fare le tradizionali compere natalizie (nonostante e forse proprio per rendere migliore e più normale questo periodo di incertezza), mentre altri non sanno mai fino all’ultimo dove sbattere la testa.

Volete un consiglio per chi ama navigare online e il mondo della telefonia mobile? Vodafone e le sue offerte di internet veloce abbinate ad Apple è la soluzione. Vediamo quali sono gli iPhone che offre e tutti i costi.

Quali iPhone puoi scegliere con Vodafone

Nell’offerta di Vodafone non potevano certo mancare gli iPhone di ultima generazione: tutti i modelli del nuovissimo iPhone 12 sono disponibili, abbinati a un’offerta dedicata composta da un piccolo anticipo e 30 rate mensili. Si può scegliere tra i più leggeri e manovrabili iPhone 12 Mini e il classico 12, il potente iPhone 12 Plus o, infine, anche l’imponente e più evoluto tra i dispositivi Apple: l’iPhone 12 Max.

Il sistema di tre fotocamere - grandangolo, ultra-grandangolo e teleobiettivo -unito con il sensore LiDar lo rende imbattibile nei vostri scatti e permette di fare foto e registrare vide con una qualità superiore, anche in condizioni di scarsa luce o di immagini in movimento. Anche la possibilità di navigare in 5G rende questi smartphone molto competitivi e adattabili per sfruttare al massimo la velocità della GigaNetwork Vodafone

Ma non finisce qui: se il design squadrato e vintage del nuovo gioiellino della Apple non vi convince si può anche scegliere tra i nuovi iPhone SE e la gamma di iPhone 11, disponibili in tre diverse versioni: iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Le offerte di Vodafone

Passiamo ai numeri e scopriamo come gli iPhone migliori sul mercato possono essere nostri grazie alle offerte iPhone sul sito Vodafone:

iPhone 12 Pro Max può essere vostro con una prima quota di 149,99 € e le successive 30 mensilità da 32,99 €.

iPhone 12 Pro può essere acquistato pagando una prima quota da 129,99 € e le successive 30 rate mensili da 30,99 €.

iPhone 12 con Vodafone sarà vostro con una prima rata da 69,99 € e le successive 30 mensilità da 24,99 €.

iPhone 12 Mini ha il costo della prima quota sempre da 69,99 € e le successive rate da 21,99 €.

Questi sono solo i prezzi base, il costo può variare leggermente infatti a seconda della colorazione scelta e, naturalmente, della capienza della memoria interna.

Passiamo ora all’iPhone SE e la generazione iPhone 11:

La generazione di iPhone 11 è disponibile a partite da 99,99 € come quota iniziale e da 16,99 € per le rate successive.

L’iPhone SE infine è la soluzione più economica tra quelle proposte. Può essere acquistato pagando un prezzo a partire da 79,99 € per la prima quota e da 8,99 € per 30 rate.

Tutte le rate verranno addebitate automaticamente sulla carta di credito o sul conto corrente pre impostato dal cliente. Inoltre, se sceglierete iPhone con Vodafone avrete in omaggio 1 anno di Apple TV+, che permette di accedere a un ampio catalogo di film e spettacoli in esclusiva, da ammirare quando si vuole su tutti i propri dispositivi Apple.