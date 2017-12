Cosa c'è dentro lo Huawei Experience Store di Milano

MILANO - Oltre le vetrate a specchio si potrà apprendere il cinese con insegnanti madrelingua. Anche l’inglese o il russo. Si potrà partecipare a corsi di fotografia e, più in generale, dare spazio alle proprie passioni, coltivarle attraverso l’uso della tecnologia. E’ questo è molto altro il nuovo Huawei Experience Store, primo flagship store in Italia e in Europa, aperto ufficialmente a Milano, in Galleria Castelli Ferrieri, 2N18 - 2N21, all'interno del CityLife Shopping District.

Un luogo immersivo e un approccio dedicato all’esperienza quello che Huawei propone nel capoluogo lombardo. Uno store dove, non solo si potranno acquistare i dispositivi dell’azienda asiatica, ma ci si potrà servire di loro per accrescere e coltivare le proprie passioni.

Per noi lo store non è un luogo qualsiasi, è un’esperienza. Per questo motivo siamo partiti dai nostri punti di forza, ridisegnando la tecnologia attraverso il nostro DNA e guidando l’innovazione senza dimenticare la tradizione. Tutto questo ci ha portato a creare la migliore esperienza possibile dedicandoci a ciò che per noi è il più prezioso elemento del nostro universo: i nostri clienti.

Da questo approccio nascono una serie di corsi offerti gratuitamente (è possibile registrarsi qui) che vanno da sessioni di allenamento di corsa con Athletic Elite, a un corso di fotografia incentrato sull’ultilizzo di Mate 10 Pro. Corsi di lingua cinese, inglese e russa. Ampio spazio dedicato anche ai bambini (da sei anni in su) i quali potranno usufruire di attività dedicate alla programmazione, disegno e fumettiste. Senza dimenticare che lo store sarà fucina di eventi organizzati direttamente da Huawei, ai quali parteciperanno anche ospiti molto speciali.

Leggi anche: Cosa significa davvero avere uno smartphone dotato di intelligenza artificiale »

Oltre all’aspetto più strettamente esperienziale del progetto, Huawei Experience Store, è anche uno spazio dove toccare con mano le tecnologie dell’azienda asiatica e acquistare i device. Oppure usufruire gratuitamente della consulenza di un tecnico, con appuntamento da fissare in negozio oppure online, dal sito web. In questo caso, i tecnici Huawei offrono non solo supporto nella scelta d’acquisto del dispositivo ideale in base alle proprie esigenze, ma anche supporto per la configurazione e l’installazione del software nel device, l’ottimizzazione delle prestazioni e la corretta configurazione degli account di posta elettronica, ancora un ostacolo per molti.

Benchè le tecnologie siano tutte di fattura asiatica, all’intero dello store trovano spazio design e arredamenti dal cuore italiano: i suppellettili sono stati curati e realizzati in Italia, anche se le varie postazioni offrono un’approccio multilingua, per rispondere alle esigenze di tutti coloro che varcheranno la soglia dello store. Huawei Experience Store Milano è aperto da lunedì a domenica, dalle 9 alle 21.