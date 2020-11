Corsi di laurea online: costi e opportunità

In un mondo che è sempre più connesso e digitale a causa di «forza maggiore», spopolano i corsi di laurea online, delle opportunità accessibili a tutti e comodamente con un PC e con una connessione ad internet. Abbiamo deciso di analizzare quali sono i costi e le opportunità di questi nuove opportunità online e perché, certe volte, è meglio preferirli rispetto a tradizionali corsi di laurea che tutti conosciamo. Vediamo nel dettaglio cosa abbiamo scoperto.

I vantaggi dei corsi di laurea online

L’istruzione online è un’alternativa sempre più apprezzata. Non sempre gli studenti hanno la possibilità di spostarsi e spesso devono equilibrare la loro vita tra un lavoro part-time e lo studio.

Con i corsi di laurea online si accede ad un insegnamento e ad un modo di imparare decisamente più flessibili. Con i corsi «tradizionali», si è spesso limitati da lezioni alla mattina e progetti durante il pomeriggio. Le persone che preferiscono i corsi di laurea online, invece, hanno altri impegni e preferiscono dedicare il loro tempo su più fronti.

Ottenere una laurea online è sicuramente meno dispendioso che iscriversi ad una Università. Oltre alle tasse a cui andrai incontro, i costi che vengono meno riguardano l’affitto (se sei uno studente fuorisede) oppure di pendolarismo se decidi di prendere il treno ogni giorno per andare in aula. Puoi scegliere il tuo percorso ideale tra laurea in fisioterapia senza test, ingegneria, economia e commercio oppure psicoeconomia, per citarne alcune.

Se scegli un corso di laurea online, significa che potrai apprendere e seguire le lezioni direttamente a casa tua senza dover condividere la casa con coinquilini oppure svegliarti all’alba per prendere un treno e arrivare in orario all’università.

Sebbene le lezioni in presenza ti consentano di fare amicizia con i compagni di corso, anche le lezioni online offrono questa opportunità. Infatti, molto spesso troverai modalità per interagire con gli altri studenti attraverso discussioni dal vivo, e-mail, chat di gruppo, etc.

Inoltre, sarai in grado di accedere velocemente a documenti e altri materiali risparmiando tempo prezioso nel chiedere dove trovare tutto ciò che ti serve per lo studio, come per i corsi di formazione professionale in genere. Non sarai neanche obbligato a stampare i libri perché i corsi di laurea online prediligono dispense in formato elettronico.

Un altro vantaggio di seguire un corso di laurea online è il numero ridotto di partecipanti alle lezioni giornaliere. Le grandi università italiane, infatti, hanno migliaia di studenti e talvolta è davvero difficile trovare posto a sedere oppure avere un rapporto con il docente. Ciò non accadrà se scegli l’università online. Gli studenti che partecipano alle lezioni sono in numero di gran lunga minore e il professore è davvero disponibile ad ascoltare le esigenze dei suoi studenti.

Pertanto, ciò ti aiuterà anche a sostenere gli esami con maggiore successo perché il professore si ricorderà di te e dei tuoi interventi durante le sue spiegazioni. Infine, con i corsi di laurea online potrai rivedere le lezioni quante volte vorrai perché sono caricate su una piattaforma e-learning.

Conclusioni

Sceglierai un corso di laurea online? Come hai potuto leggere, questa alternativa ha davvero numerosi benefici: zero costi di spostamenti, zero costi di affitto, lezioni on demand, rapporto personale con il professore, migliore equilibrio tra studio e lavoro.