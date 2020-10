In arrivo Google News Showcase: 1 miliardo di dollari per pagare gli editori

Il ceo di Google Sundar Pichai ha annunciato che il colosso statunitense investirà un miliardo di dollari in partnership con editori della stampa di tutto il mondo.

«Questo impegno finanziario (...) ricompenserà gli editori per la creazione e la selezione di contenuti di alta qualità», per una «esperienza» di informazioni online, ha scritto Pichai. Ha chiarito che il nuovo prodotto che Google offrirà sarà prima disponibile su Google News su Android, poi su Google News su IOS (il sistema operativo per i dispositivi mobili di Apple).

A lungo termine, la Google News Showcase sarà distribuita anche tramite ricerche standard (Google Search) e su Google Discover, il feed di informazioni personalizzato offerto da Google. Secondo Pichai, Google ha già firmato accordi per questo nuovo contenuto, raggruppato in un «Google News Showcase», con quasi 200 editori in Germania, Brasile, Argentina, Canada, Regno Unito e Australia.

Tra questi editori, Google ha citato in particolare Der Spiegel, Stern, Die Zeit, Folha de S.Paulo, così come altri editori locali come «El Litoral, GZH, WAZ e SooToday». Google sta anche negoziando accordi in altri Paesi come India, Belgio e Olanda, ha affermato Sundar Pichai.