Internet veloce anche senza linea fissa: la scelta giusta è il router mobile di Vodafone

Non sempre una rete fissa per navigare online è la soluzione più efficace. Le esigenze cambiano a seconda del tipo di lavoro, spostamenti, tempo trascorso a casa o in azienda. Tuttavia un obiettivo rimane fondamentale: non perdere in velocità ed efficienza. Per arrivare a un giusto compromesso e continuare a navigare velocemente con la possibilità di spostarsi il router mobile di Vodafone è una delle scelte migliori per collegare senza stress qualsiasi dispositivo ed essere subito online.

Cos’è il router mobile Wi-fi di Vodafone

Il router mobile Wi-fi di Vodafone è un’alternativa comoda, economica e affidabile rispetto alla normale linea fissa e consiste in una semplice saponetta da portare ovunque e in qualsiasi momento, per collegarsi e navigare sulla rete veloce di Vodafone. Per utilizzarla servono due cose: un router mobile leggero (pesa meno di 100 grammi) e compatto e una SIM dati Vodafone. Non si tratta di un router qualunque, ma del più potente ed economico sul mercato.

Come funziona il router e la SIM Vodafone

Potrete collegare qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, portatile, computer fisso, console o smart TV; senza dover procedere ad alcuna configurazione sulle impostazioni di rete.

Come funziona nella pratica il router? Basteranno poche e semplici mosso come accendere il router, controllare la carica e il funzionamento della SIM. Anche la fase di disconnessione risulta intuitiva e semplice: dovrete spegnere il router con il pulsante e metterlo in carica come un normale telefono cellulare.

Come funziona la SIM dati Vodafone? Non potrebbe essere più semplice e conveniente: dovrete scegliere l’offerta che fa per voi attivando il servizio in abbonamento o a consumo che meglio si adattano alle vostre esigenze fino a 100 GB di traffico dati al mese.

E per quanto riguarda il prezzo totale? Tutto dipende dall’offerta: potrete acquistare il modem con un prezzo una tantum o distribuire il costo finale sulla durata minima che prevedere l’abbonamento selezionato. Ad esempio con l’attivazione dell’offerta in abbonamento Giga Speed Plus 100 porterete a casa il vostro nuovo router con solo 1 euro.