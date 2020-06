Engineering D.HUB è «VMware Cloud Verified»

Il badge Cloud Verified certifica che Engineering D.HUB offre servizi avanzati basati sulla Cloud infrastructure di VMware. Attraverso i servizi dei partner Cloud Verified, i clienti ottengono l'accesso all'intera serie di funzionalità della VMware Cloud infrastructure, tra cui l'integrazione e l'interoperabilità, l'ottimizzazione dei costi e la flessibilità.

«Fin dall'inizio dell'era cloud, la nostra visione è stata quella di un approccio ibrido e multi-source come unica via percorribile verso il Cloud», dichiara Francesco Bonfiglio, CEO di Engineering D.HUB. «Storicamente ci siamo affidati alle tecnologie VMware per fornire ai nostri clienti di tutti i settori servizi di virtualizzazione e gestione. Oggi più di allora VMware è al centro del nostro nuovo mercato di servizi multi-cloud e rappresenta un pilastro fondamentale della strategia di Digital Transformation di Engineering».

«I partner che sono VMware Cloud Verified offrono ai clienti tecnologie VMware Cloud complete e avanzate, insieme all'interoperabilità su tutti i cloud per garantire ai propri clienti un vantaggio di business», ha dichiarato Hervé Renault, EMEA Head of Cloud di VMware. «I servizi Cloud Verified forniti dai VMware Cloud Provider sono in grado di realizzare l'efficienza, l'agilità e l'affidabilità insite nel cloud computing. Siamo entusiasti di supportare Engineering D.HUB nella sua missione di fornire alle organizzazioni un percorso semplice e flessibile verso il cloud».

La rete globale di VMware, composta da oltre 4.300 cloud provider, si affida alla cloud infrastructure di VMware per offrire un'ampia gamma di servizi in oltre 120 Paesi, fornendo la giusta specializzazione geografica e di settore e aiutando i clienti a soddisfare i complessi requisiti normativi.