Gruppo Sme.UP: a sostegno delle imprese per la ripartenza

Trasformare la crisi in opportunità. E’ questo il proposito per le imprese del Gruppo Sme.UP, il partner informatico che le accompagna nella trasformazione digitale con le Soluzioni Software e le Architetture IT più adatte al loro business.

Gruppo Sme.UP ha progettato un programma di sostegno che prevede, gratuitamente, un’analisi dello stato di salute dell’azienda e una serie di webinar volti a far conoscere strumenti in grado di adeguare o trasformare processi e sistemi organizzativi a beneficio dell’efficienza produttiva e gestionale. Per adattarsi al cambiamento e ripartire. Ancora più forti.

Il primo appuntamento è con il Master online Salute e crisi d’impresa, del valore di 250 euro e offerto gratuitamente dal Gruppo, per consentire ai partecipanti di apprendere in semplicità quali indicatori monitorare e con quali strumenti migliorare lo stato di salute della propria impresa. Il Master si compone di 3 lezioni e ed è articolato in una parte teorica di spiegazione della tematica ed una parte applicativa, in cui sono mostrate le soluzioni più adatte.

Calendario corsi

Il primo webinar del Master si è svolto lo scorso giovedì 18 giugno con un focus su Analisi Disponibilità Finanziaria, KPI e merito creditizio a cui è seguito il secondo giovedì 25 giugno dedicato agli Indici di bilancio; infine, il prossimo giovedì 2 luglio la terza lezione sarà improntata sulla Crisi d’impresa. A completamento delle lezioni Sme.UP rilascerà un certificato di partecipazione.

Previa compilazione del modulo online, inoltre, è possibile accedere ad un assessment gratuito finalizzato ad approfondire il check up dell’azienda e metterle a disposizione strumenti capaci di garantire di ripartire al meglio delle proprie possibilità.

«Niente sarà più come prima, ce lo ripetono tutti i giorni, ma noi di Sme.UP riteniamo che questo cambiamento possa essere un’opportunità per analizzare lo status e trovare una strategia vincente per la ripartenza. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione delle imprese le nostre competenze, per sostenerle nel processo di adeguamento al nuovo contesto affinché possano ripartire con una nuova consapevolezza ed ancora più slancio» ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP.

Il calendario di corsi gratuiti proposti dal Gruppo prosegue con il webinar Gestione Documentale e Smart Working, in programma martedì 30 giugno dalle 11.00 alle 12.00, per supportare le aziende nell'approccio con questa nuova metodologia di lavoro e nel processo di digitalizzazione delle attività lavorative. Alla luce delle disposizioni imposte dall’emergenza sanitaria negli ultimi mesi, dinanzi alla necessità di lavorare da remoto, sono emerse una serie di problematiche e molte imprese si sono rivelate impreparate. Con gli interventi di Alvino Lancini, Responsabile Linea di Business Documentale Gruppo Sme.UP, e Gianna Ladu, Analyst Developer Documentale Gruppo Sme.UP, si indagherà il nuovo «metodo» smart working e le possibilità per ogni lavoratore di accedere liberamente a tutti i documenti di cui ha bisogno in modo sicuro e semplice. Per coloro che parteciperanno al webinar, Sme.UP offrirà il Software Documentale gratuitamente per 3 mesi.

Il lockdown forzato di questi mesi ha evidenziato un altro aspetto fondamentale, quello relativo all’utilizzo della tecnologia, imprescindibile per sopravvivere. Al tema della Digital Transformation è dedicato il webinar realizzato da Sme.UP e IBM martedì 7 luglio dalle 11.00 alle 12.00: le tecnologie digitali hanno ridefinito il modo in cui le persone vivono e, in ambito aziendale, hanno rivelato il cambiamento in corso. Con gli interventi di Simone Tarlarini, Chief Sales Officer Gruppo Sme.UP, Nicoletta Bernasconi, Product Manager Power i presso IBM e Luca Milani e Offering Manager Gruppo Sme.UP e Mauro Sanfilippo, CTO Gruppo Sme.UP, sarà possibile indagare gli aspetti relativi all’organizzazione e all’evoluzione dei processi e delle strutture aziendali, con l’obiettivo di aumentare i ritmi produttivi e l’efficienza gestionale.

Gli appuntamenti del Gruppo si chiudono giovedì 9 luglio con il webinar Negoziando: dal Multichannel alla Fiscalità. Si tratta di un’occasione per Retailer e gestori di negozi di imparare ad amministrare i punti vendita in piena autonomia, senza perdere di vista la globalità del business. La Fase 3 ha infatti ridisegnato la direzione aziendale anche nel settore vendita: comprendere le opportunità di strumenti come la vendita assistita, la vendita integrata, negozio fisico e virtuale, interscambio di canali, fiscalità e molto altro è necessario per stare al passo coi tempi.