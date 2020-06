Kaspersky protegge la nuova piattaforma di gioco online lanciata da FIDE e World Chess

La FIDE Online Arena - la nuova piattaforma di gioco online dedicata agli appassionati di scacchi della FIDE (Federation Internationale des Echecs) e di World Chess - permette a milioni di giocatori di scacchi in tutto il mondo di ricevere le valutazioni ufficiali FIDE direttamente online, insieme ai titoli di International Master o Grandmaster. Kaspersky ne garantisce la sicurezza dal punto di vista informatico, portando così le sue conoscenze e competenze sulla cybersecurity anche nel mondo del gaming online.

Il gioco degli scacchi, uno dei più antichi del mondo, ha avuto grande successo negli ultimi mesi: è uno dei pochi sport che non ha dovuto subire uno stop, a causa delle misure di isolamento e distanziamento sociale, e tante persone hanno continuato a giocare online. La nuova piattaforma di gioco, la FIDE Online Arena, ha come obiettivo principale quello di far diventare sempre più grande la comunità dei giocatori di scacchi, mettendo a loro disposizione anche l'opportunità esclusiva di poter ottenere valutazioni e titoli ufficiali online proprio da parte della Federazione Internazionale degli Scacchi, come quello di Grandmaster Online. La notizia rappresenta una vera e propria svolta per questo sport, le cui partite si giocano già per la maggior parte online, ma che, a livello professionistico, prima era accessibile solo ad un numero limitato di giocatori, quelli che potevano permettersi di avere allenatori di alto livello e di partecipare alle competizioni ufficiali.

Un sistema di protezione per la piattaforma di gioco online

Kaspersky era già partner ufficiale per quanto riguarda la sicurezza informatica del campionato mondiale di scacchi FIDE; l’azienda ora decide di mettere a disposizione un complesso sistema di protezione anche per la piattaforma di gioco online appena rilasciata. In primo luogo, il team Security Services della società ha effettuato una valutazione sullo stato della sicurezza per la FIDE Online Arena, per identificare possibili problemi a livello di cybersecurity sul sito web, poi ha elaborato una serie di raccomandazioni per migliorare la piattaforma e la sicurezza degli utenti. Kaspersky fornisce alla piattaforma anche la protezione dagli attacchi DDoS, analizzando il carico di lavoro del sito web con varie tecniche che aiutano a rilevare un attacco per tempo e utilizzano meccanismi di filtraggio del traffico. In questo modo, anche in caso di attacco, a tutti gli utenti potrà essere garantito comunque un accesso stabile alla piattaforma.

«Mentre tutti i principali eventi sportivi dal vivo sono stati rinviati nell’ottica di garantire la sicurezza delle persone, milioni di appassionati di sport hanno deciso di passare ai tornei online. Molte persone li trovano entusiasmanti tanto quanto gli eventi sportivi offline e i fan del mondo degli scacchi sono proprio tra i giocatori online più attivi. Bisogna, però, considerare che il mondo del gaming online non è immune dalle minacce informatiche. I cybercriminali prendono di mira le piattaforme di gaming con tutti i tipi di malware possibili, con l'obiettivo di rubare le credenziali dei gamer, i beni in gioco o gli accessi ai conti bancari. La nuova piattaforma online di gioco degli scacchi rappresenta un importante passo avanti per questo sport, per questo motivo siamo onorati di fornire la miglior sicurezza informatica possibile per la FIDE Online Arena, proteggendo così migliaia di utenti mentre si fanno strada per ottenere il titolo di Grandmaster», ha dichiarato Alexander Moiseev, Chief Business Officer di Kaspersky.

Kaspersky sostiene il campionato mondiale di scacchi FIDE dal 2017 e continua a fornire servizi per la sicurezza informatica alla sede centrale della Federazione, a diverse federazioni scacchistiche nazionali, ai giocatori di scacchi che partecipano al campionato mondiale di scacchi FIDE e alle infrastrutture legate al torneo. La partnership include anche l'addestramento alla sicurezza informatica per i giocatori.

Non solo: l'azienda negli anni ha continuato a supportare anche grandi campioni del mondo degli scacchi. Nel 2016 Kaspersky ha sponsorizzato il Grandmaster e Vice Campione del Mondo Sergey Karjakin; dal 2012 supporta il giovane candidato Master Andrey Tsvetkov, oltre al Grandmaster e campione del mondo di scacchi Juniores Mikhail Antipov. Nell'ambito di queste collaborazioni, Kaspersky fornisce strumenti per garantire la sicurezza delle informazioni e aiuta nell'organizzazione e nella partecipazione ai tornei sportivi.