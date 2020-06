TEOS introduce funzionalità di smart automation e integra i sensori IoT

Sony ha annunciato l'aggiornamento TEOS 2.2 per la sua rivoluzionaria soluzione di gestione del workspace, ora disponibile per gli utenti che desiderano acquistarla o aggiornarne il software. La suite potenziata di soluzioni software è l'unica sul mercato a offrire alle organizzazioni il pieno controllo dei dispositivi connessi in ambienti corporate ed education.

Annunciato sul mercato durante ISE 2020 di febbraio, TEOS 2.2 è stato progettato per mettere a frutto i progressi nella tecnologia dei sensori IoT, migliorare l'integrazione e incrementare la produttività e l'efficienza sia del workspace che della forza lavoro.

L'aggiornamento TEOS 2.2

TEOS 2.2, disponibile da oggi, include 20 nuove funzionalità e caratteristiche, tra cui le opzioni personalizzabili di Smart Automation, la nuova interfaccia Meeting Display e un'integrazione intuitiva con Outlook. Di recente, per aiutare i propri clienti a prepararsi a tornare in sicurezza negli uffici, Sony ha creato template di signage relativi a COVID-19, già disponibili col il nuovo aggiornamento, e una serie di workflow capaci di garantire la flessibilità e il distanziamento sociale, come ad esempio la gestione delle postazioni di lavoro disponibili.

«Forte della sua stretta collaborazione con oltre 220 organizzazioni in tutto il mondo per l'implementazione di TEOS, Sony si trova in una posizione privilegiata per mettere a frutto la potenza di questa tecnologia. TEOS 2.2 rappresenta una tappa decisiva nella possibilità per le organizzazioni di gestire il proprio ufficio e creare workspace su misura, altamente smart, automatizzati e ottimizzati, pronti per il futuro» ha commentato Thomas Issa, Corporate & Education Solutions Manager di Sony Professional Solutions Europe.

«La soluzione TEOS di Sony risponde perfettamente alla nostra esigenza di una singola piattaforma per gestire tutti i contenuti. In media, oggi risparmiamo 45 minuti al giorno per l'aggiornamento dei contenuti e questo ci permette di concentrarci sulle attività che creano valore aggiunto per i nostri clienti,» ha commentato Laurent Delattre, Marketing & Events Director di Capgemini.

È possibile acquistare TEOS 2.2 contattando Sony tramite il sito Web all'indirizzo pro.sony/TEOS. Si verrà reindirizzati a uno dei Solutions Partners di Sony.

Le soluzioni TEOS ottimizzano i dispositivi connessi negli ambienti di lavoro e di apprendimento, consentendo alle organizzazioni di risparmiare tempo, denaro ed energia senza sacrificare la flessibilità e la scalabilità necessarie per soddisfare le mutevoli esigenze aziendali. Sin dal lancio avvenuto nel 2017, Sony TEOS ha svolto un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale di oltre 220 organizzazioni in 28 paesi, tra cui Coca-Cola, Siemens e Capgemini. Con i nuovi sensori, tablet professionali, proiettori corporate e display professionali BRAVIA, Sony offre il portafoglio di soluzioni più completo ed esaustivo per la gestione del workspace del mercato corporate ed education.