D-HUB Management Skills: la nuova proposta del MIP al servizio delle aziende

MILANO - Come già anticipato nel nostro precedente approfondimento, torniamo a parlare del MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e delle sue nuove proposte nel settore del Digital Learning. Dopo aver analizzato nel dettaglio la raccolta Management Toolbox e il Percorso Executive in Project Management Flex per professionisti motivati ad ampliare le proprie conoscenze di management, presentiamo ora l’offerta del MIP rivolta alle aziende: D-HUB Management Skills. Si tratta di una piattaforma sviluppata dal MIP Politecnico di Milano che consente ai dipendenti e ai collaboratori di imprese, associazioni e fondazioni di fruire in maniera semplice e intuitiva di contenuti volti a migliorare le competenze in materia di management.

Forte di un’esperienza pluriennale nel campo dell’alta formazione, una Faculty d’eccezione riconosciuta a livello internazionale e un team di progetto dedicato, tanto da entrare (unica business School italiana) nel ranking 2020 del Financial Times dedicato ai migliori programmi MBA Online al mondo, posizionandosi tra le migliori 10 scuole a livello mondiale e quarti in Europa, il MIP si propone oggi come partner ideale per tutte le aziende interessate ad investire sullo sviluppo dei talenti all’interno della propria realtà, sfruttando le potenzialità offerte dalla Digital Innovation e sviluppando percorsi di formazione rivolti ai propri dipendenti.

Da sottolineare la possibilità offerta dal MIP di disegnare percorsi digitali su misura per ogni azienda, in base alle specifiche esigenze e alle figure professionali da coinvolgere, combinando 2 tipologie di attività: un’attività di formazione asincrona (fruizione autonoma di videoclip multimediali prodotte dalla faculty MIP volte a far apprendere i concetti base e i modelli teorici fondamentali) e un’attività di formazione sincrona, quindi la creazione di classi virtuali utili per interagire con i vari docenti. Ma non è tutto, perchè per poter fruire dei contenuti in completa mobilità e amplificare l’esperienza formativa, MIP offre ai partecipanti una soluzione digitale innovativa, introducendo il concetto di smart learning in un contesto formativo e mettendo a disposizione molteplici strumenti e approcci al servizio dei professionisti.

D-HUB Management Skills

«In questo periodo così delicato - spiega Davide Chiaroni, Associate Dean for Corporate Relations del MIP - ci siamo chiesti come la nostra Scuola potesse dare un ulteriore contributo e abbiamo deciso di mettere la conoscenza della nostra Faculty MIP al servizio delle imprese, creando una library online ad hoc in cui rendere disponibili tutte le clip della nostra Business School per consentire alle aziende di trasformare questo periodo di eccezionale difficoltà in un’opportunità di rilancio attraverso la formazione delle proprie risorse.»

Con D-HUB Management Skills, MIP offre numerose soluzioni formative a supporto della crescita aziendale a tutti i livelli organizzativi, in base alle specifiche esigenze e alle figure professionali da coinvolgere nel progetto. Oltre 950 clip disponibili relative alle principali aree del management contemporaneo, contributi organizzati in 7 aree tematiche, ciascuna delle quali composta da diversi corsi, contribuiscono a rendere la proposta del Politecnico di Milano la soluzione ideale per affrontare le sfide poste dall’attuale contesto di business e supportare i professionisti in modo concreto nello sviluppo delle proprie imprese.

Sviluppata su tecnologia Microsoft mette a disposizione dell’utente tutte le funzionalità base di un Learning Management System (LMS), consentendo l’erogazione e fruizione dei contenuti, la valutazione del corso, il tracciamento delle attività svolte online dai partecipanti e la valutazione degli utenti.

Al termine di ciascun corso infatti ogni partecipante potrà effettuare un test. In caso di esito positivo, sarà rilasciata una certificazione che potrà essere visualizzata anche nel profilo Linkedin dell’allievo.

Lo strumento è attivo dalla metà di aprile e resterà operativo fino alla fine del 2020.

A disposizione delle aziende pacchetti tematici o singoli corsi. L’acquisto di tali corsi afferisce alla formazione finanziata e fa dunque riferimento alle nuove disposizioni dei Fondi che permettono di finanziare completamente la formazione a distanza e digital.

Per saperne di più visitare il sito: https://bit.ly/DHUB-ManagementSkills_MIP