Banca Sella: accordo con PayDo per i pagamenti senza IBAN

BIELLA - Banca Sella prosegue la propria trasformazione in open banking e sigla una partnership con con la startup fintech PayDo, nella quale il gruppo Sella detiene anche una partecipazione.

Grazie all’accordo, nei prossimi mesi i clienti di Banca Sella avranno a disposizione Plick, la soluzione di PayDo che permette di effettuare pagamenti, anche fuori dai confini nazionali, con estrema semplicità e in totale sicurezza. Plick consente infatti di inviare denaro in modo veloce senza la necessità di inserire l’Iban del destinatario a chiunque all’interno dell’area Sepa, anche se la sua banca non ha ancora integrato il servizio. +

La partnership con PayDo

«La partnership con PayDo - ha commentato Doris Messina, Chief Digital Transformation Officer della Banca - conferma la strategia di sviluppo di accordi con realtà fintech importanti in un’ottica di open banking, cogliendo le opportunità offerte dal settore, per proporre ai clienti servizi sempre all’avanguardia e vicini alle loro esigenze».

«Banca Sella ha creduto fin dall’inizio in noi e nelle opportunità della nostra soluzione, anche attraverso una partecipazione nel capitale della società - dichiara Donato Vadruccio, CEO e Fondatore di PayDo. - Il Gruppo Sella è una realtà attenta all’open innovation e l’aver scelto la nostra piattaforma per dare valore aggiunto alla propria clientela è per noi motivo di grande soddisfazione».

Nell’ambito della strategia di open banking, Banca Sella ha lanciato nelle scorse settimane un aggregatore di conti correnti che consente ai propri clienti di consultare le informazioni relative a tutti i conti di cui sono titolari, anche di altre banche, direttamente dall’app Sella o dall’internet banking. A breve è prevista un’ulteriore evoluzione per consentire di fare operazioni, come i bonifici, dai tutti i conti aggregati.