La sicurezza alla base dell'ottimizzazione dell'ecommerce

MILANO - I problemi di sicurezza sono sempre più all’ordine del giorno: i data breach in tutto il mondo continuano ad aumentare. Negli Stati Uniti, a giugno dello scorso anno, 3.813 attacchi hanno portato all’esposizione di oltre 4 milioni di record. Un aumento del 54% nel numero di attacchi e del 52% nel numero di dati esposti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tre attacchi sono rientrati persino nella top ten dei più grandi attacchi di tutti i tempi. In Italia, il rapporto Clusit 2019 ha evidenziato una crescita degli attacchi del 38%, ma il dato si riferisce solo agli attacchi noti e il numero reale potrebbe essere ancora più alto. In Europa infatti nel periodo analizzato non era ancora entrato in vigore il Cybersecurity Act, che obbliga ora le aziende a dichiarare gli attacchi subiti. In un contesto di costante crescita delle minacce, per un’azienda come Fanplayr, che opera nel mondo ecommerce, è importante poter fornire ai propri clienti soluzioni e procedure adeguate.

«Vogliamo continuare a processare i dati degli utenti con il massimo grado di integrità» afferma Enrico Quaroni, VP Global Sales di Fanplayr. «Per proteggere proattivamente i consumatori e i nostri clienti, abbiamo sviluppato un ampio programma di sicurezza che include procedure di salvaguardia a livello amministrativo, fisico e tecnico, oltre a controlli sufficienti per garantire sicurezza, riservatezza e integrità dei dati, soprattutto per le informazioni più confidenziali.»

Protezione delle informazioni sensibili

La maggior parte dei dati raccolti con l’ecommerce contiene informazioni molto sensibili che le aziende devono poi processare e più l’ecommerce cresce più il bisogno di maggiore sicurezza diventa esponenzialmente più grande. I data breach sono infatti una minaccia reale sia per i consumatori che per le aziende: una volta che la fiducia viene meno è difficile tornare indietro, soprattutto quando si tratta di dati così confidenziali.

La sicurezza delle nostre informazioni non può essere ulteriormente messa sotto stress e per Fanplayr prestare attenzione a questo fattore, non è la spunta di una casella sulla lista dei controlli di conformità, ma è un impegno a creare e mantenere procedure per salvaguardare proattivamente le informazioni. Fanplayr ha stabilito un processo ben preciso, insieme a pratiche specifiche che garantiscono un'adeguata supervisione del suo sistema di ottimizzazione dell'e-commerce.

A sottolineare questo impegno e a confermarlo arriva una certificazione come la SOC 2, che non solo necessita di audit periodiche, che verifichino il mantenimento dell’integrità dei processi e dei controlli, ma che è stata ricevuta per criteri come sicurezza, disponibilità e riservatezza, proprio quelli fondamentali dal punto di vista sia dell’utente che dell’azienda.