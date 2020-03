Il futuro della viabilità è sostenibile

MILANO - Con la rivoluzione della sostenibilità che l’umanità sta vivendo al giorno d’oggi e che viene stimolata dalle sfide del cambiamento climatico, l’industria dell’innovazione sta cambiando radicalmente proponendo soluzioni eco- compatibili che impattano fortemente nel processo di progettazione. Milano, capitale della Smart Mobility, già da alcuni anni offre servizi, pubblici e privati, di sharing mobility con macchine, scooter, bici e monopattini. Gli ultimi arrivati della famiglia a due ruote, sono sempre più diffusi, non solo a Milano, ma in tutto il mondo.

È giusto pensare che la diffusione sempre più incalzante di questa forma di mobilità, porterà grandi modifiche nel modo di pensare e approcciare la viabilità cittadina. Sarà inoltre necessario riflettere sulla vera e propria produzione dei nuovi veicoli. A testimonianza di questa situazione, i mini mezzi di trasporto come scooter, biciclette e micro-auto, noti anche come The Last Mile Vehicles, stanno rapidamente crescendo nella domanda negli ultimi 10 anni, così come la richiesta di esperti specializzati in questo campo.

Per rispondere a questa necessità, a Milano presso l'Istituto di Innovazione tecnologica e digitale Numen, nasce tra i primi corsi in Italia, lo Short Master dedicato alla micro mobilità sostenibile: dal processo di sviluppo alla progettazione, dalla ricerca di mercato e tecnologica allo sviluppo dei concept, fino alla realizzazione finale dei prototipi utilizzando la stampa 3D. Il supporto dei docenti professionisti, specializzati in veicoli e architetture mobili, e dell'azienda partner Mobismart, darà ai nuovi designer le giuste competenze per approcciare questo nuovo territorio fertile.

L'ingresso nel mercato della smart mobility

I designer che si diplomano in questo short master avranno maggiori possibilità di lavorare per le aziende che stanno dando forma al futuro della mobilità. Questo short-master arricchirà la loro esperienza nella realizzazione di un progetto completo che consentirà loro di lavorare con grandi aziende o / e giovani startup.

Un corso internazionale

In un ecosistema internazionale come quello di Milano, Numen offre la possibilità di seguire il corso sia in Italiano che in lingua Inglese. La prima sessione disponibile sarà a partire da Aprile, e i posti in questa Masterclass sono limitati. Vai subito al programma del corso cliccando qui e iscriviti.