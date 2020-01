Cloud, Amazon in Tribunale per bloccare l'appalto del Pentagono a Microsoft

NEW YORK - Amazon ha deciso di chiedere a un tribunale federale di impedire temporaneamente a Microsoft di lavorare al progetto per cui ha ottenuto un contratto da 10 miliardi di dollari dal dipartimento della Difesa statunitense. Microsoft dovrebbe cominciare a lavorare al progetto l'11 febbraio, ma Amazon sta cercando di ottenere un'ingiunzione preliminare per impedirglielo. Alla fine di novembre, Amazon ha deciso di intentare una causa contro il Pentagono dopo aver perso, a vantaggio di Microsoft, l'appalto da 10 miliardi dollari per la fornitura di servizi di cloud computing.

Per il colosso dell'e-commerce, nel processo di assegnazione del contratto Jedi (Joint enterprise defense infrastructure, il progetto che porterà sul cloud la gestione dei dati del Pentagono), conclusosi a ottobre, ci sono state «chiare carenze, errori e innegabili pregiudizi». Il contratto, contro le previsioni degli esperti, è stato vinto da Microsoft. Amazon, ultima rimasta in gara con Microsoft, era considerata la favorita, anche perchè ha già realizzato i servizi cloud per la Cia.

Secondo l'azienda di Jeff Bezos il processo decisionale è stato contaminato da un'evidente «influenza politica». Amazon, società poco amata da Donald Trump, ha accusato il presidente degli Stati Uniti di «pressioni inappropriate» per fare in modo che non ottenesse il contratto. L'obiettivo di Trump, sostiene Amazon, era «danneggiare quello che percepiva come un nemico politico, Jeff Bezos», che è anche proprietario del Washington Post, giornale considerato da Trump tra i «nemici».

Alphabet (Google) vicina ai 1.000 miliardi di capitalizzazione

Alphabet, la casa madre di Google, è vicina ai mille miliardi di capitalizzazione, un traguardo finora raggiunto solo da altri tre colossi tech. L'azienda di Mountain View, grazie a un rally del 7% dall'inizio dell'anno e a un +0,7% nel premercato di oggi, ha superato i 986 miliardi di dollari di valore di mercato.

Il traguardo potrebbe essere raggiunto a poche settimane dalla decisione dei due cofondatori, Larry Page e Sergey Brin, di lasciare la guida della società. Per ora, le società tech capaci di superare i mille miliardi sono state Apple, la prima a riuscirci nell'agosto 2018, Microsoft e Amazon (quest'ultima, però, tornata sotto i mille miliardi).