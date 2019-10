Google My Business e sito web: la combo perfetta

Farsi trovare online può essere difficile. Più difficile che aprire un sito web. Esistono, però, delle pratiche e degli strumenti che ci permettono di posizionare il proprio business in alto nei motori di ricerca.

Google My Business è fra questi strumenti: pensato per le ricerche locali, questo profilo ti permette di inserire tutti i dati relativi alla tua azienda e, una volta verificati, ti posizionerà in alto ogni volta che un utente effettuerà una ricerca nelle vicinanze della tua impresa.

Usare Google My Business è facile e gratuito: la procedura per creare il profilo è semplice e guidata. Adottando gli accorgimenti segnalati dallo stesso strumento, è possibile aggiungere le informazioni importanti, il sito web, le immagini più significative e gli orari del proprio business.

Le informazioni della tua pagina Google My Business verranno mostrate quando qualcuno cercherà la tua attività - o il tuo tipo di attività - su Google in tre diversi luoghi:

nella sidebar

Questa sezione viene visualizzata quando qualcuno cerca un'attività commerciale per nome. Le stesse informazioni vengono elencate sia da desktop sia da mobile, ad eccezione del fatto che su smartphone il risultato della ricerca viene visualizzato nella parte superiore dello schermo anziché sul lato;

Questa sezione dei risultati di ricerca di Google mostra tre aziende più vicine alla posizione geografica utilizzata nella ricerca. Le tue informazioni possono anche essere visualizzate nei risultati locali quando qualcuno cerca parole chiave correlate alla tua attività;

Le informazioni di Google My Business vengono inoltre visualizzate quando un utente esegue una ricerca su un desktop tramite la scheda di Google Maps per la tua attività o per la tua categoria.

Ad esempio, ogni ristorante ha il proprio indirizzo, descrizione, recensioni, foto e orari di apertura per la propria attività. Se qualcuno sta cercando un tipo di attività sul proprio smartphone, soprattutto su Maps, è molto probabile che vogliano visitare quel luogo. Per questo motivo devi verificare che le tue informazioni nella pagina Google My Business siano accurate. Ciò aiuterà i clienti a trovare il tuo business e ti aiuterà a distinguerti dalla concorrenza!