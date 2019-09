IPhone 2019: chi può permettersi la novità di Apple?

Ogni anno, la politica dei prezzi di Apple provoca sempre più stupore per i clienti ed è fonte di ispirazione per i meme online. Il senso dell'umorismo non dipende dalla prosperità: le battute negli Stati Uniti sono presenti anche in Italia.

Dopo la presentazione dei nuovi gadget di settembre, il team analitico Picodi.com ha deciso di confrontare il prezzo dello smartphone iPhone 11 Pro (modello 64 GB) con lo stipendio medio nei singoli paesi per calcolare il numero di giorni necessari per lavorare per acquistare questo dispositivo.

15 giorni di lavoro per un iPhone 11

Il prezzo ufficiale della versione per iPhone 11 Pro da 64 GB in Italia sarà di 1189 € Euro. Supponendo che lo stipendio medio nel nostro paese secondo l’ISTAT sia di 1.570 euro netti, un italiano medio dovrebbe lavorare 15,9 giorni per permettersi l'acquisto del modello iPhone di quest'anno (esclusi altri costi come la vita). Sono 1,7 giorni in più rispetto allo scorso anno.

I leader nella classifica sono Svizzera, USA e Lussemburgo, dove il rapporto tra il prezzo dell'iPhone e gli stipendi medi è il più favorevole. Lo svizzero medio sarà in grado di guadagnare la somma necessaria per l’iPhone 11 Pro in 4,8 giorni, l’Americano in 5,8 giorni e l'abitante del Lussemburgo in 6,7 giorni.

L'anti-record appartiene al Messico: in questo Paese il residente medio sarà in grado di acquistare il nuovo iPhone Pro solamente il 54esimo giorno di lavoro. E in paesi come il Regno Unito e Germania il nuovo gadget vale rispettivamente 12,7 e 9,9 giorni lavorativi.

Indice Iphone 2019: quanti giorni bisogna lavorare per comprarsi il nuovo Iphone (Picodi)

Metodologia e fonte dei dati

L'indicatore di iPhone 2019 è stato calcolato sulla base dei prezzi dell’iPhone 11 Pro (con una memoria di 64 GB), reso ufficialmente pubblico sui siti Web Apple locali o venditori autorizzati. Gli stipendi medi provengono dai siti web degli uffici statistici nazionali o dei ministri competenti. Abbiamo diviso lo stipendio mensile per 21, il numero medio di giorni lavorativi in ​​un mese.