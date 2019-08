iPhone11, il 10 settembre il possibile lancio

NEW YORK - Apple potrebbe lanciare l'iPhone 11 il 10 settembre. Lo sostiene 9to5Mac, sito dedicato alla società di Cupertino. La data è suggerita nella versione beta della tredicesima versione del sistema operativo iOS, distribuita ieri agli sviluppatori di app.

Novità per l'edizione del 2020

Uno screenshot mostra che l'icona del calendario segna la data 10 settembre, a cui è stato associato il nome «HoldForRelease» (aspettare per il lancio, ndr); si tratta della data che il sito aveva già precedentemente ipotizzato per la presentazione delle novità di Apple. Per il 2019, comunque, non sono attese grandi novità; il mercato si aspetta invece notevoli cambiamenti per l'edizione del 2020, che dovrebbe includere funzionalità legate al 5G.

Trump: «Apple investirà molto denaro negli Stati Uniti»

Apple investirà «una grande somma di denaro negli Stati Uniti». Lo ha annunciato in un Tweet il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo aver incontrato ieri a cena il ceo Tim Cook. Il mese scorso lo stesso Trump aveva esortato Apple, che assembla molti dei suoi prodotti in Cina, a produrre maggiormente negli Usa. Apple ha successivamente annunciato entro il 2023 investimenti negli Stati Uniti per 350 miliardi di dollari e oltre 20mila nuove assunzioni.