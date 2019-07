Estate 2019: è trendy girare senza soldi… contanti

Dalla mattina alla sera per chi si gode le vacanze sulle meravigliose coste italiane con Satispay sul proprio smartphone, la giornata si libera dalla seccatura dei contanti: dalla spiaggia alla piscina per chi rimane in città, fino ai locali per l’aperitivo e i supermercati per la spesa, Satispay fa dimenticare a casa il portafoglio, diventando il compagno di viaggio perfetto per delle vacanze davvero smart. Grazie alla ricca rete di esercizi commerciali aderenti al servizio, distribuiti dal nord al sud Italia in tutte le province e toccando in particolare le coste più attrattive (dalla Liguria scendendo in Toscana, per arrivare alla Puglia e risalire fino all’Emilia Romagna e il Veneto), con Satispay è possibile pagare con lo smartphone in città, al mare o in spiaggia negli oltre 200 stabilimenti balneari convenzionati.

L’esperienza coinvolgente offerta dal servizio trasforma Satispay anche in una guida perfetta per i turisti, orientando e facendo scoprire alla propria community, arrivata a circa 700 mila utenti, i luoghi più smart per fare la spesa, fare shopping, consumare e pagare, senza necessità di contanti e monetine. Basta aprire l’app e scegliere tra i tantissimi esercizi commerciali (ristoranti, bar, negozi, alberghi ecc…) divisi per categoria e presenti nelle vicinanze. Grazie alla geolocalizzazione, infatti, Satispay riesce a individuare la posizione degli utenti e mostrare così i negozi convenzionati presenti nei dintorni.

Non solo. Attraverso il Cashback, il rimborso istantaneo di una percentuale della spesa effettuata, la convenienza si porta in vacanza: un vantaggio sia per i consumatori, che risparmieranno sugli acquisti effettuati, che per i negozianti, che avranno una possibilità in più per conquistare i turisti e fidelizzare i propri clienti.