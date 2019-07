La campagna di equity crowdfunding di Axieme è un successo e ora rilancia a mezzo milione di euro per rivoluzionare il settore assicurativo

La startup insurtech Axieme ha lanciato la sua campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma 200crowd appena il 7 giugno scorso.

Axieme, che per prima ha introdotto il modello di social insurance in Italia e che rimborsa una parte del costo della polizza agli assicurati che non hanno sinistri nel corso dell’anno, è partita con un obiettivo minimo di raccolta di 150.000€, raggiunti in soli 10 giorni. E dopo aver puntato al secondo obiettivo di 350.000€, raggiunto anch’esso dopo 3 settimane dal lancio, la startup si appresta a rilanciare ulteriormente verso il suo obiettivo massimo di 500.000€.

"Un risultato eccezionale - afferma Edoardo Monaco, CEO di Axieme - per il quale abbiamo lavorato duramente ma che non ci saremmo mai aspettati di raggiungere in così poco tempo. Questo dimostra che il mercato è pronto per un’idea rivoluzionaria, e anche gli investitori se ne stanno accorgendo».

Gli investimenti arrivano persino da oltreoceano e per l’esattezza dalla «culla» delle startup. Ha infatti investito nella campagna di Axieme anche un Business Angel dalla Silicon Valley con un importante track-record in startup di successo. Un caso di «investimento al contrario» (dagli USA verso l’Italia) che rappresenta un unicum nel panorama italiano.

«Questo investimento - continua Edoardo - apre Axieme a nuovi scenari che le permetteranno di accelerare la propria crescita. Il recente lancio di Axieme Business, il servizio insurtech dedicato alle aziende e l’ingresso in società di Massimo Michaud, ex CEO di Axa Assicurazioni e Allianz, sono solo alcune delle novità che contribuiranno, ne siamo certi, alla crescita esponenziale della startup.»

Il raggiungimento della raccolta di 350.000€ permetterà di sbloccare ulteriori investimenti in I.T. con l’inserimento di 2 nuovi sviluppatori all’interno del team al fine di velocizzare l’upgrade della piattaforma, oltre a poter programmare investimenti in marketing mirati allo sviluppo di Axieme Business.

Il bando Smart & Start vinto dalla startup permetterà di accelerare ulteriormente la crescita.

La startup ha contestualmente annunciato di essere recentemente stata ammessa al bando Smart & Start di Invitalia rivolto alle migliori startup innovative d’Italia. Un finanziamento di 508.420€, a tasso zero e della durata di 8 anni (+ 2 di preammortamento) permetterà di potenziare ulteriormente il capitale raccolto in equity, contribuendo a valorizzare ulteriormente la quota degli investitori nella campagna di crowdfunding. Di fatto, insieme alle risorse messe a disposizione da Invitalia, la startup insurtech si appresta a chiudere un round di quasi un milione di euro.

«La campagna di Axieme è un altro grande successo per la nostra piattaforma e dimostra l'interesse nel settore dell’Insurtech, molto affine alle logiche del Fintech che già ci vedono piattaforma di raccolta leader in Italia.», afferma Matteo Masserdotti, CEO e Founder di Two Hundred. «Il nuovo obiettivo di raccolta è ambizioso e stimolante ma siamo sicuri che i Team di Axieme e Two Hundred lavoreranno sinergicamente per raggiungerlo», conclude.

La possibilità di investire in Axieme è ancora aperta, la campagna infatti sarà disponibile sul portale 200Crowd.com fino a settembre ed è raggiungibile qui: https://200crowd.com/campaign/details/axieme