Amazon è l'azienda di maggior valore al mondo

MILANO - C'era una volta una libreria online, ora c'è un colosso che vale quasi 800 miliardi di dollari ed è ufficialmente diventata l'azienda privata di maggior valore al mondo. La storia di Amazon, il gigante globale delle vendite online ha toccato a Wall Street un valore di mercato di 796,8 miliardi di dollari, sorpassando Microsoft al vertice della classifica.

Dal 2013 per l'azienda di Jeff Bezos - additata a modello, ma anche ferocemente criticata in molti Paesi - i ricavi sono passati da 74,5 a 177,9 miliardi (nel 2017) e per il 2018 le stime parlano di una cifra oltre i 232 miliardi. Numeri pazzeschi, ma che, comunque, sono ancora al di sotto del trilione di dollari (come capitalizzazione di mercato, non come ricavi) che Amazon aveva superato lo scorso settembre, prima di una lunga serie di pesanti cali a Wall Strett in tutti gli ultimi tre mesi del 2018, crisi che, peraltro, l'azienda ha saputo affrontare meglio degli altri over the top del comparto tecnologico.

Apple «scende» al quarto posto

La classifica dei giganti vede oggi Microsoft al secondo posto, Google al terzo e Apple, a lungo leader negli anni passati, al quarto.