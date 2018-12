Per gli influencer e i creativi della rete arriva «Satispay for Creator»

MILANO – Satispay è giovane, dinamica e ha una grande passione per il Web e chi lo popola. Per questo ha lanciato il programma «Satispay for Creator» con il quale mette a disposizione di tutti i creativi e gli influencer della rete funzionalità per ricevere pagamenti adatti a diversi tipi di esigenze: dalla donazione alla vendita.

IL PROGRAMMA

«Satispay for Creator» infatti è il nuovo programma pensato per chi crea contenuti online e sperimenta differenti forme di monetizzazione: dalla raccolta fondi, alla vendita di prodotti e servizi. I creator possono creare un Negozio online con cui accettare pagamenti in modo semplice, veloce e soprattutto conveniente (non sono previsti costi di attivazione e recesso, nessun canone mensile, il deposito incassi su conto corrente è gratuito). Chi è interessato alla raccolta fondi, può creare un link personalizzato da distribuire sui propri canali che consente di ricevere donazioni dai propri fan e quindi coinvolgere in modo molto semplice la propria community nella realizzazione di progetti speciali, come ad esempio campagne di raccolta fondi natalizie per finanziare l’acquisto di nuova attrezzatura o la produzione di nuovi contenuti (video, podcast, fotografie, illustrazioni).

COME FUNZIONANO LE DONAZIONI CON SATISPAY

Come per tutti i servizi di Satispay, anche Satispay for Creator si caratterizza per l’estrema semplicità. Per iniziare a raccogliere donazioni dalla propria community basterà:

1. Iscriversi gratuitamente a Satispay Business

2. Accedere al Pannello di Controllo e creare un Negozio Online

3. Pubblicare il Link personalizzato nei propri canali

4. Comunicare ai fan che possono donare attraverso Satispay

I fan donatori dovranno solo cliccare sul link pubblicato dal Creator, decidere quanto devolvere digitando l’importo e inviare la richiesta di pagamento, confermandola successivamente sull’app Satispay installata sul proprio smartphone. Per i Creator interessati a vendere prodotti e servizi, Satispay mette a disposizione sia plugin per e-commerce, sia API per integrare modalità di pagamento smart nel proprio sito o nella propria app.

Massimiliano Scrigner, Marketing e Business Intelligence di Satispay ha dichiarato: «Da sempre siamo attenti ai nuovi trend di mercato, per intercettare nuove esigenze di pagamento online. Da qualche tempo stiamo seguendo l’evoluzione del mercato dei Creator all’estero e quest’anno abbiamo notato una crescita anche in Italia. Ad esempio secondo i dati Nielsen, gli ascoltatori di podcast in Italia sono più che triplicati negli ultimi tre anni, ad indicare un aumento di interesse degli italiani anche per contenuti audio. Con Satispay for Creator abbiamo quindi pensato di lanciare un programma rivolto a Creator che distribuiscono i loro contenuti in formato podcast o su canali come YouTube, Instagram o Twitch. A loro mettiamo a disposizione servizi differenti, in base anche al livello di professionalizzazione raggiunto. Ad esempio chi vuole testare il proprio mercato raccogliendo donazioni, può farlo in pochi minuti creando un link da diffondere online. Chi invece vuole strutturare una vera e propria attività imprenditoriale ha a disposizione strumenti per vendere la propria consulenza o ricevere pagamenti attraverso e-commerce.»