Facebook: a Torino nasce un Meetup dedicato

TORINO - Dal virtuale al reale. Il «Facebook Marketing Meetup» sta prendendo piede in una città di Torino sempre più all’avanguardia sui temi del digitale seppur il panorama delle PMI in Italia a volte proceda ad aggiornarsi in maniera non così rapida.

L’idea è del fondatore Enrico Beraldo, libero professionista che lavora per promuovere i commercianti su Facebook, supportato da realtà riconosciute del settore digital come SYX, la New Media Agency BTREES e Synesthesia.

Attualmente sono 33 milioni gli iscritti a Facebook in Italia, sostanzialmente due terzi di coloro che accedono ad Internet. L’idea del Facebook Marketing Meetup di Torino è dedicata a far incontrare i tanti professionisti, consulenti, manager e imprenditori che lavorano quotidianamente con il mezzo di comunicazione che è oggi diventato uno dei principali modi per le aziende ed organizzazioni di dialogare con clienti potenziali ed attuali. L’idea è quella di proporre dei temi diversi, di ritrovo in ritrovo, così da condividere spunti e suggerimenti ed accrescere la conoscenza comune sui temi del Facebook Marketing.

Il prossimo ritrovo è previsto per mercoledì 12 dicembre a Rinascimenti Sociali, in via Maria Vittoria 38 a Torino, con inizio alle ore 18.00 e la presentazione di due speech: «Social Personal Branding con Facebook» di Lorenzo D'Amelio - Business & Innovation Strategist di BTREES, dopodichè a seguire ci sarà l’intervento «Il pixel di Facebook, spiegato bene» con Enrico Beraldo ad illustrare il tema. In seguito, alle 19.30, ci sarà spazio per un momento di networking informale.