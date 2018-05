Bitcoin, niente Iva per i trasferimenti in Italia

MILANO - Si compie un passo avanti nella giungla dei mercati delle criptomonete, in particolare nel mercato del bitcoin. Grazie a una recente dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate, la moneta virtuale acquisisce dignità di mezzo di pagamento «puro» anche in Italia e diventa esente da Iva.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate chiama direttamente in causa la decisione presa dalla Corte di Giustizia Europea il 22 ottobre 2015, una sentenza che stabilisce la validità di bitcoin come moneta a tutto tondo ed esonera utenti e aziende dal pagamento dell’imposta al valore aggiunto (Iva) in tutta l'Unione Europea..

Anche nel nostro paese le operazioni a base di bitcoin sono esenti da Iva perché rientrano nella fornitura di servizi relativi a banconote e monete. Sono esentati dal pagamento dell’imposta al valore aggiunto sia i privati che posseggono un certo quantitativo di bitcoin, sia le società di intermediazione che offrono la possibilità di convertire bitcoin in altri tipi di valuta e viceversa. Coloro che, invece, dovranno continuare a pagare le imposte dirette (Ires e Irap) sono i soggetti che offrono la suddetta intermediazione, con la tassazione proporzionata ai ricavi derivanti dall’acquisto e dalla vendita di bitcoin effettuata dai clienti finali.

Relativamente alla tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti di una società specializzata nel trattamento di bitcoin, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le persone fisiche che detengono bitcoin al di fuori delle attività di impresa effettuano operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta che non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa. L’Agenzia si riserva però il diritto di controllare le liste dei clienti in sede di verifica.