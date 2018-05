Tre startup da tenere d'occhio a Seeds&Chips, l'evento sulla food innovation

MILANO - Algoritmi per prevenire la moria degli ulivi, soluzioni per rivoluzionare il controllo della filiera agroalimentare e progetti per esportare in tutto il mondo la cucina italiana di qualità: questi alcuni dei progetti innovativi che saranno protagonisti durante la quarta edizione di Seeds&Chips, the Global food innovation summit, che si svolgerà dal 7 al 10 marzo a Milano; uno degli eventi più importanti a livello globale sull'innovazione ambientale, alimentare e nel settore dell'agricoltura.

A confermare l'interesse sempre più crescente nel panorama della food innovation, tre startup che hanno ottenuto ingenti fondi per lo sviluppo della loro idea attraverso lo strumento dell'equity crowdfunding, cresciuto vertiginosamente negli ultimi mesi. L’appuntamento è per lunedì 7 maggio, alle ore 14 presso la Main Arena di Seeds&Chips, con il «Food Innovation Investment Day»: in quell'occasione Mamacrowd, piattaforma leader nel settore dell'equity crowdfunding, presenterà agli investitori e al pubblico interessato le aziende attive sulla piattaforma e il modello alternativo di raccolta di capitali dedicato alle aziende in cambio di quote societarie. Un’opportunità per validare ulteriormente, di fronte ad una platea specializzata, progetti che stanno già registrando un andamento positivo delle proprie campagne online e per incontrare gli attori principali dello scenario futuro del food system come imprenditori, investitori e manager che operano nel settore food&agtech. Al centro dell’attenzione ci saranno le aziende Elaisian, DNAPhone e My Cooking Box.

Elaisian

Ottimizzare i processi di coltivazione degli uliveti, come irrigazione e concimazione, incrementare la produttività e prevenire le malattie delle piante: questi i servizi offerti da Elaisian, la principale tecnologia di precisione al mondo per la coltura dell’olivo, realizzata grazie ad un sistema di algoritmi basato su un database di studi agronomici. Una soluzione in grado di generare un risparmio dei costi fino al 30%, un aumento di produzione fino al 20% e una riduzione dell’uso di acqua del 15%. Il dispositivo di Elaisian è stato già validato da aziende agricole italiane e ha ottenuto una grande traction di mercato con 30 clienti, tra cui Monini, Fattoria Ramerino e Malvetani, ed oltre 120 richieste internazionali: su Mamacrowd la campagna di equity crowdfunding sarà attiva fino al 5 giugno e ad ora ha già raccolto 104.955 euro di adesioni, raggiungendo il 130% di overfunding.

DNAPhone: con Smart Analysis il controllo di qualità è a portata di smartphone

Nata all’interno del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Parma, DNAPhone rivoluziona il controllo qualità della filiera agroalimentare sviluppando piattaforme di analisi innovative connesse a sistemi mobile e servizi cloud. Quest’anno DNAPhone ha iniziato la fase di commercializzazione di Smart Analysis, la piattaforma per il controllo di qualità dedicata a piccole e medie imprese del comparto agroalimentare: grazie ad un sistema dotato di tecnologia ottica innovativa e applicazioni dedicate per sistemi mobile, permette di realizzare analisi per il controllo di qualità durante tutte le fasi di processo nelle principali filiere alimentari in modo rapido, semplice ed affidabile. La campagna sarà attiva fino al 15 maggio su Mamacrowd ed ha già superato il goal, raccogliendo oltre 500.000 euro di adesioni (341% di overfunding).

My Cooking Box, la cucina gourmet in 22 Paesi

Cibo di qualità e globalizzazione: sono le parole chiave di My Cooking Box, la startup nata dalla passione per la cucina italiana che, con l’aiuto degli Chef, crea delle box che permettono di apprezzare la ricchezza culinaria del nostro Paese, selezionando e confezionando nelle giuste dosi i migliori ingredienti italiani e accompagnandoli con le ricette più adatte. Presente in 48 città italiane e in 22 nazioni, My Cooking Box sta esportando prodotti e ricette italiane in tutto il mondo, registrando un aumento del fatturato del 460% rispetto al 2016 e avviando trattative con grandi catene come Harrods, El corte Ingles, Auchan Export, Kroger, Carrefour Marocco, Al Maya -Emirati Arabi. La campagna di equity crowdfunding di My Cooking Box è attiva da poche ore su Mamacrowd con l’obiettivo di raccogliere capitali da investire nel lancio di un progetto retail con l’apertura di un primo punto vendita brandizzato. In poche ore ha già superato il 100% della raccolta che rimane aperta per altri investimenti.