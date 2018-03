Cos'è Golee, il LinkedIn dei giovani calciatori

SAN MARINO - Si chiama Golee e promette di rivoluzionare il mercato del calcio dilettantistico, offrendo ai giovani calciatori l'opportunità di essere notati dai top team. E’, a tutti gli effetti, una piattaforma web, un po’ social network, il cui obiettivo è facilitare l’incontro tra le società sportive e i ragazzi in un contesto del tutto trasparente e meritocratico.

Digitalizzare il mondo sportivo dilettantistico significa riunire in un solo portale il milione di calciatori di età compresa fra i 10 e i 19 anni attivi in Italia, le 7400 società calcistiche che non hanno ancora beneficiato della rivoluzione tecnologica e gli allenatori che ne guidano le squadre. Con evidenti vantaggi per tutti. Innanzitutto per i giocatori, che hanno a disposizione un vero e proprio social network espressamente pensato per loro. Possono postare video e informazioni, dare e ricevere valutazioni tecniche, restare in contatto con gli allenatori, farsi notare dai talent scout. Grazie a Golee, non serve conoscere qualcuno per diventare qualcuno.

Un’idea nata per i giovani, dai giovani. A metterla in piedi Tommaso Maria Guerra, ex giocatore negli Stati Uniti dove si è trasferito dall’Italia e dove ha praticato sport a livello agonistico in una squadra di calcio universitaria. Una volta tornato nel nostro Paese, forte dell'esperienza acquisita, ha ideato un sistema basato sulla facilità d'accesso ai dati del mondo dello sport giovanile e sulla promozione dei valori di trasparenza e meritocrazia. Golee è già attiva con 3000 ragazzi iscritti e un parco clienti di circa 40 società calcistiche.

La piattaforma, incubata da Speed MI Up, incubatore d'impresa di Università Bocconi , offre servizi anche alle società calcistiche, che hanno a disposizione un gestionale amministrativo e sportivo studiato ad hoc per le loro esigenze, un sito internet, uno spazio e-commerce. Su Golee, gli allenatori possono pianificare gli allenamenti, monitorare i propri calciatori, usare il digitale per disegnare tattiche e creare esercizi. Ed entrare in contatto con giocatori di talento, perché il tutto avviene all'interno di un'unica piattaforma, dove gli attori hanno modo di interagire.