Android P, cosa c'è dentro il nuovo sistema operativo di Google

MILANO - Proprio come negli ultimi due anni, Google sta utilizzando l'inizio di marzo per lanciare la prima anteprima della prossima versione «sviluppo» di Android. Android P, come viene attualmente chiamato, è ancora molto un lavoro in corso e Google non lo ha ancora rilasciato nel suo canale beta Android pubblico. Cosa che si verificherà più tardi. Gli sviluppatori, tuttavia, possono ora scaricare tutti i bit necessari per lavorare con le nuove funzionalità e testare le loro applicazioni esistenti per assicurarsi che siano compatibili.

Come con le precedenti versioni iniziali di Google, stiamo parlando principalmente di aggiornamenti nascosti. Google non sta ancora parlando di modifiche di design più orientate all'utente in Android P. Le nuove caratteristiche di cui Google sta parlando, tuttavia, renderanno sicuramente più facile per gli sviluppatori creare nuove applicazioni interessanti per i moderni dispositivi Android.

Cosa c'è di nuovo in Android P? L’entusiasmo tra gli utenti dilaga da settimane. Anche se Google non parla molto di funzionalità rivolte agli utenti, l'azienda afferma che sta ancora una volta apportando modifiche alle notifiche Android. Questa volta Google si sta concentrando sulle notifiche dalle app di messaggistica e sta dando agli sviluppatori un paio di nuovi strumenti per evidenziare chi ti sta contattando. Gli sviluppatori avrebbero poi strumenti per allegare foto, adesivi e risposte intelligenti a queste notifiche.

Un paio di nuove aggiunte al framework Android Autofill per gli sviluppatori di gestori di password renderanno la vita più facile anche agli utenti, benché in questo momento, l'attenzione sia focalizzata su un migliore set di dati di filtraggio, sanificazione degli input e una modalità di compatibilità che permetterà ai gestori di password di lavorare con le applicazioni che non hanno ancora il supporto integrato per Autofill.

Anche se Google non sta introducendo nuove funzioni di risparmio energetico in Android P (ancora), l'azienda dice che continuerà a perfezionare le funzionalità esistenti come Doze, App Standby e Background Limits, tutti introdotti nelle ultime poche release principali.

Google, in realtà, sembra molto più interessato a introdurre nuove funzionalità sulla privacy. Android P, ad esempio, limiterà l'accesso al microfono, alla telecamera e ai sensori dalle applicazioni inattive. In una costruzione futura, l’azienda introdurrà anche la capacità di crittografare i backup Android con un segreto lato client e la randomizzazione per rete dell'indirizzo MAC associato, che renderà più difficile tracciare gli utenti. Quest'ultima caratteristica è però ancora sperimentale per ora.

Una delle funzioni più interessanti del nuovo sviluppatore Android P è l'API multi-camera. Dal momento che molti telefoni moderni ora hanno doppia telecamera anteriore o posteriore, Google ha deciso di rendere più facile per gli sviluppatori accedere ad entrambi con l'aiuto di una nuova API che permette di passare tra due o più telecamere. Altre modifiche apportate al sistema di telecamere sono destinate ad aiutare gli sviluppatori nella stabilizzazione delle immagini e di effetti speciali.

Anche il posizionamento interno sta ottenendo una spinta in Android P grazie al supporto del protocollo IEEE 802.11mc, che fornisce informazioni sul tempo di andata e ritorno Wi-Fi, che a sua volta consente un posizionamento interno relativamente accurato. I dispositivi che supportano questo protocollo saranno in grado di localizzare un utente con una precisione da uno a due metri. Cosa che dovrebbe essere più che sufficiente per guidarti attraverso un centro commerciale o a farti spuntare una notifica sullo smartphone quando si è vicini a un negozio. Una volta che sei in quel negozio nel centro commerciale e vuoi pagare, Android P ora supporta anche la GlobalPlatform Open Mobile API, lo standard per costruire servizi sicuri basati su NFV come soluzioni di pagamento.

Gli sviluppatori che vogliono fare machine learning sui telefoni cellulari saranno fortunati, perché Android P porterà un paio di nuove funzionalità alle API Neural Networks che Google ha introdotto per la prima volta con Android 8.1. In particolare, Android P aggiungerà supporto per nove operazioni: Pad, BatchToSpaceND, SpaceToBatchND, Transpose, Strided Slice, Mean, Div, Sub e Squeeze.

Questo è uno degli aggiornamenti Android più significativi degli ultimi anni. Una volta arrivato in beta, è probabile che Google introduca un paio di altre nuove funzionalità, per poi annunciare la versione finale.