Datally è l'app di Google che ti fa risparmiare dati dello smartphone

ROMA - Si chiama Datally ed è la nuova applicazione di Google per risparmiare i dati cellulari. L’applicazione, di fatto, permette di controllare ed eventualmente azzerare l’uso dei dati delle applicazioni in background lasciando che sia soltanto quella effettivamente in uso a usare la connessione. Il plus è determinato dalla semplicità e usabilità che la rendono perfetta anche per gli utenti meno esperti.

Datally è distribuita gratuitamente su Google Play ed è disponibile su smartphone e tablet che abbiano installato almeno la versione 5.0 di Android. Datally attiva, per tutte le app oppure per alcune di esse, un collegamento VPN fittizio che impedirà loro di consumare dati in background. A conti fatti si tratta di una scorciatoia per attivare la funzione Data Saver, che permetterà di diminuire il consumo di GB.

Ogni volta che si apre Google Datally ci si ritrova in una schermata dove, in alto, campeggia la quantità di traffico dati consumata fino a quel momento. Subito sotto una lista con le app che hanno scalato gigabyte dalla nostra soglia mensile nell'arco delle 24 ore.

Datally non è un’applicazione totalmente nuova. L’app è stata, infatti, lanciata in estate sotto il nome di Triangle, nell’ambito di un test che Google ha effettuato limitatamente al mercato delle Filippine proprio con lo scopo di far risparmiare dati agli utenti. Visti gli ottimi riscontri l’azienda di Mountain View ha deciso di estendere il servizio per Android a livello globale.