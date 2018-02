Le auto senza conducente di Google hanno percorso 566mila chilometri

ROMA - Continua la corsa tra chi riuscirà a guadagnarsi il primato mettendo su strada la prima auto a guida autonoma. Secondo quanto emerge dai dati diffusi dal regolatore dei trasporti della California, Google - con la sua divisione Waymo - è in testa rispetto agli altri colossi (automobilistici e non).

Nel 2017 Waymo ha percorso la quantità di chilometri più alta e ha registrato la performance migliore con 63 interventi di essere umano sugli oltre 566mila chilometri percorsi su strada. L’intervento dell’uomo, in particolare, è stato necessario per risolvere alcuni problemi al software, a causa di guidatori su strada imprudenti o un andamento inatteso del veicolo stesso.

Seconda in classifica è arrivata General Motors con la sua Cruise: in questo caso sono stati 105 gli interventi umani sugli oltre 205mila chilometri percorsi. Il gruppo ha, però, registrato il maggior numero di incidenti. Al terzo posto è finita la giapponese Nissan con 24 interventi da parte dell’uomo e 8mila chilometri percorsi. Sul fondo Mercedes con 21 chilometri percorsi per ogni intervento umano.

Questi dati, però, non rappresentano la verità assoluta. Non tengono, infatti, conto delle varie condizioni di guida. Per esempio, le superstrade sono più facili da percorrere per le auto a guida autonoma rispetto alle strade normali. Inoltre, non tutte le aziende hanno fatto i test sulle strade californiane proprio per non correre il rischio di finire nella classifica stilata dalla motorizzazione. Le americane Tesla e Ford - ad esempio - hanno richiesto una licenza per poterlo fare, ma alla fine non hanno effettuato test nel 2017.