Banca Monte dei Paschi di Siena a caccia di startup: ecco «Officina Mps»

SIENA - La Banca Monte dei Paschi di Siena si avvina alle startup e lo fa con un nuovo progetto, «Officina Mps», destinato a valorizzare e sostenere la crescita di realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonché migliorare lo sviluppo dell’offerta commerciale della banca medesima. Dal 1° febbraio fino al 18 marzo, startup e PMI innovative potranno presentare la domanda sul sito internet per partecipare alla selezione.

Le aziende selezionate lavoreranno a fianco dei manager della banca per implementare le loro soluzioni innovative testandole in un contesto reale di mercato ed acquisendo nuove competenze in un ambiente di condivisione reciproca. Le proposte progettuali saranno, naturalmente, applicate al business di BMps: la migliore riceverà un contributo di 25.000 euro ed avrà l’opportunità di implementare la propria soluzione in banca.

Partecipare a Officina Mps è completamente gratuito ed offre la possibilità di far emergere e sviluppare nuove idee e potenzialità appositamente studiate per il contesto di Banca Mps, anche mettendo in collegamento le startup con aziende già consolidate, attraverso una serie di azioni e iniziative a supporto della loro crescita.

Le candidature saranno giudicate sulla base della forza innovativa in termini di distintività e differenziazione dell’offerta, dell’applicabilità, ovvero la potenzialità ed il grado di attrattività dei progetti e delle startup ai fini di possibili collaborazioni e/o partnership con la banca, della capacità del team proponente di gestire progettualità realizzative anche in contesti complessi e della capacità di presentare l’iniziativa imprenditoriale in modo efficace in termini di comunicazione.